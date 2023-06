‘Iznenadilo me kako su reprezentativci jednostavni ljudi’: Mladi debitant izašao pred medije uoči puta za Nizozemsku

Autor: Ivan Lukač

Već sada standardno svakog dana u 17:20 iz Rijeke kreće press konferencija za javnost iz tabora vatrenih. Danas su pred medije izašla dva mlada člana Josip Šutalo i Dion Drena Beljo.

“Drago mi je da sam pozvan i dat cu sve od sebe. Žao mi je zbog Joška jer se ozlijedio, ali to je dio nogometa, nažalost. Drago mi je da sam dobio pohvale od suigrača. Iznenadilo me koliko su to sve jednostavni ljudi, iako su veliki igrači i treneri. Nitko nije iznad nikoga. Odlično su me prihvatili, od Luke Modrića, Kovačića i ostalih. Sve pohvale svima” rekao je Beljo.

“Nizozemci su skloni rizicima u zadnjoj liniji. Možemo biti opasni u kontri i polukontri i tu im možemo zaprijetiti. Protiv De Ligta sam igrao kad smo igrali protiv Bayerna i pobijedili su nas. Cijela je ekipa vrhunska i on je vrhunski stoper. Bit će teško. Nizozemci igraju doma, ali nas će se nešto pitati. Mi dolazimo puni želje i volje” nastavio je debitant Beljo.





Sigurni u sebe

Beljo je još dodao: “Nije mi bilo lako otići iz HNL-a u Njemačku. Ne mogu reći da nisam zadovoljan, mislim da sam pomogao momčafi. Nadam se da ću u sljedećoj sezoni biti bolji. Istina je da sam za 17. rođendan dobio dres Luke Modrića, nestvarno je sad s njim dijeliti svlačionicu.”

U “kockastom” dresu i dalje mlad, ali iskusniji od Belje je brončani iz Katra, Josip Šutalo: “Žao mi je zbog ozljede Joška. Ali mi moramo nastaviti dalje, takav je nogomet. ne znam tko će igrati, na izborniku je da odluči. Mi smo svi spremni i možemo odigrati na visokoj razini. Gvardiol je ima sjajnu kvalitetu, ali koga nema, bez njega se može. Erlić i ja smo upoznati s velikim utakmicama, dobro smo se slagali. ”

Šutalo je jedan od najtraženijih igrača Dinama te je komentirao mogući odlazak s Maksimira: “Arsenal? Ne čitam ništa. Kad dođe vrijeme za transfer, razgovarat ćemo o tome.”