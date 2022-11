IZNENAĐENJE ZA VATRENE: Objavljena jedna promjena, a riješeno i važno pitanje

Hrvatska je na okupu prije početka Svjetskog prvenstva u Katru, s prvom utakmicom protiv Maroka za devet dana, naredne srijede u prvom kolu u skupini. Prije nego se krene, skinuto je s dnevnog reda i važno pitanje o brojevima koje će nositi aduti na koje računa izbornik Zlatko Dalić.

Kako je na društvenim mrežama približio Hrvatski nogometni savez, igrači će u novim garniturama dresova koji su predstavljeni nedavno biti u akciji s brojevima na koje su uglavnom već naviknuti.

Kapetan i rekorder po broju nastupa za Hrvatsku Luka Modrić će, tako, ponovno biti sa svojom klasičnom ‘desetkom’, a u napadu, ‘devetku’ će nositi Andrej Kramarić, čija minutaža u hrvatskom dresu najavljuje da će nositi veliki teret i na dolazećem SP-u.

U završnom odabiru igrača koji je prošlog tjedna obznanio Zlatko Dalić, ovako izgleda stanje po brojevima na dresovima hrvatskih reprezentativaca na SP-u, kako je otkrio HNS.

#Croatia presents squad numbers for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar! 🔢 Any surprises there? 🤔#WorldCup #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/syvnLrfItg

— HNS (@HNS_CFF) November 14, 2022