IZNENAĐENJE ZA DALIĆA: Srebrni Vatreni oprostio se od reprezentacije

Veliko iznenađenje izazvala je vijest kako se od reprezentativnog dresa odlučio oprostiti Šime Vrsaljko, čija je karijera bila prožeta raznim ozljedama.

Vrsaljko je bio jedan od glavnih igrača tijekom pohoda Vatrenih u Rusiji 2018. godine, a legendarna je ostala fotografija Šime na sredini terena kako leži na hrvatskoj trobojnici.

Iako je odigrao zadnju utakmicu vrlo dobro protiv Danske u ligi nacija, koju je Hrvatska dobila u Kopenhagenu 1:0, izgleda kako je Vrsaljko zaključio kako ipak više ne može u nacionalnom dresu.

Velika karijera

Vrsaljko je u dresu A reprezentacije 52 nastupa, a debitirao je u A reprezentaciji u veljači 2011. godine u prijateljskom dvoboju protiv Češke kod izbornika Slavena Bilića.

Nakon odlaska Darija Srne iz reprezentacije 2016. godine, Vrsaljko je preuzeo njegovu poziciju i bio prvi izbor na desnom boku Vatrenih, a u klupskoj karijeri branio je boje Dinama, Genove, Sassuola, Atletico Madrida, dok je neko vrijeme bio na posudbi u Lokomotivi iz Zagreba i Interu iz Milana.

Sime Vrsaljko has signed his contract as new Olympiacos player. Done deal on free transfer, contract will be valid until June 2025. 🇭🇷🇬🇷🤝 #transfers

Former Atletico Madrid fullback will be announced as new Olympiacos signing today. #Olympiacos pic.twitter.com/0CAp8IW5Nl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022