Iznenađenje u HNL-u, bivši trener Hajduka ponovno za kormilom našeg kluba

U modernom nogometu potrošnija roba od samih nogometaša su samo treneri, čiji mandat na klupi je nesiguran koliko i rezultat sljedeće utakmice, a u SuperSport HNL-u, smjene istih postale su prava pošast.

Zadnji klub koji je smijenio trenera u našem najvišem rangu natjecanja je Istra 1961, koja je u utorak smijenila Španjolca Davida Cataliju, nakon što je klub iz Pule zabilježio poraze protiv Dinama i Rijeke na otvaranju proljetnog dijela prvenstva.

Istra nije briljirala ni krajem jesenskog dijela, kada su ispali iz Kupa od Varaždina, a remi protiv Gorice pa poraz od Lokomotive i sada loš start proljetnog dijela, ostavili su klub s našeg najvećeg poluotoka na predzadnjem mjestu tablice sa samo 18 bodova.

TRAMEZZANI TO REPLACE CATALA!

The former Hajduk manager is set to join the side from Pula after the Spanish manager was sacked.

He did a good job with Hajduk, how will he fare with Istra?#Tramezzani #Istra pic.twitter.com/EB5RRXpmHl

— Croatian Football (@CroatiaFooty) February 6, 2024