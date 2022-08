IZNENAĐENJE U FORMULI 1: Dvostruki svjetski prvak mijenja momčad na kraju sezone

Nakon što je prije nekoliko dana Formulu 1 odlučio napustiti Sebastian Vettel, već se zna njegov nasljednik u cockpitu Aston Martina za sljedeću sezonu.

Pomalo iznenađujuće danas je osvanula vijest kako će u bolid Aston Martina zasjesti nitko drugi do Fernando Alonso, koji ovu sezonu vozi za Alpine.

Ova vijest je iznenađujuća pošto je Alonso bio duboko involviran u projekt Alpine, ali očito je vrijeme da se krene novim putem za dvostrukog svjetskog prvaka.

Imam ambiciju

“Još uvijek imam glad i ambiciju boriti se da budem na čelu i želim biti dio organizacije koja je predana učenju, razvoju i uspjehu”, rekao je Alonso u izjavi za Aston Martin te nadodao:

“Namjeravam ponovno pobjeđivati ​​u ovom sportu i stoga moram iskoristiti prilike koje mi se čine ispravnima”, izjavio je Alonso.

BREAKING: Fernando Alonso will join Aston Martin from 2023 on a multi-year contract #F1 pic.twitter.com/dfwktaMk6F

— Formula 1 (@F1) August 1, 2022