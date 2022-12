IZNENAĐENJE DOČEKALO HRVATSKU: Prošli sudac izazvao skandal, a sada dali malo poznatog!

Nekoliko dana nakon što je Talijan Daniele Orsato bio u fokusu zbog toga što je dosudio sporni penal u korist Argentinaca, Hrvatska je dočekala novu važnu odluku povezanu sa suđenjem, onu o čovjeku koji će imati glavnu riječ u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Katru protiv Maroka.

Prilično neočekivano, Hrvatskoj i Maroku će u borbi za broncu suditi će domaći predstavnik, 35-godišnji Kataranin Abdulrahman Al-Jassim, koji je Fifin sudac od 2013., ali za sada nema previše iskustva na najjačoj svjetskoj sceni.

Kao glavni sudac na jednom SP-u, Al-Jassim je debitirao kod kuće, u utakmici SAD – Wales na utakmici u skupini ovog Svjetskog prvenstva, a nakon toga, bio je i četvrti sudac u susretu Portugala i Urugvaja.

S ovakvom odlukom, FIFA je odala priznanje jednom domaćem predstavniku u akciji u Katru, kada se već za nešto značajnije nisu uspjeli izboriti reprezentativci na terenu, s katarskim oproštajem s tri poraza u skupini s Ekvadorom, Senegalom i Nizozemskom.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Qatari referee Abdulrahman Al-Jassim will take charge of the World Cup third place play-off on Saturday between Croatia and Morocco. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zPmUz0Tw3b

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 15, 2022