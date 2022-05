IZNENADA PREMINUO POZNATI NOGOMETAŠ (29): Nije poznato koji su uzroci ove tragedije, a kao dijete pobjegao je od rata…

U 29. godini života preminuo je nogometaš Jody Lukoki, nekadašnji igrač Ajaxa i Twentea, a veliki trag je ostavio u bugraskom Ludogoretsku.

Preminuo je u nepoznatim okolnostima, a njegova smrt šokirala je nogometni svijet.

Rođen je u Zairu, nastupao je za mlade ekipe Nizozomske, a skupio je tri nastupa za Kongo. Karijeru je počeo u Ajaxu nakon velikana bio je član; ambuura, Zwollea, Twentea, Malatyaspora i bugarskog Ludogoreca.

Zadnji angažman bio mu je u nizozemskom Twentu iz kojeg je otišao početkom godine zbog privatnih svađa s ljudima u klubu.

Jody Lukoki, ex-Ajax player, has passed away aged 29… The winger was a graduate of the Ajax academy and played a total of 35 matches for the first team.

Rest in peace. 🕊#Ajax pic.twitter.com/tNk4e6vTli

— All About Ajax (@AllAboutAjax) May 9, 2022