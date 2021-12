IZNENADA PREMINUO POZNATI ENGLESKI NOGOMETAŠ (38)! Od njega se opraštaju velikani Premiershipa

Još jedna šokantna vijest dolazi nam ovaj puta s Otoka, gdje je u 38. godini života preminuo poznati Engleski nogometaš Marvin Morgan. Kako javljaju lokalni mediji uzrok smrti poznatog nogometaša, a poslije i biznismena još uvijek nije poznat.

Marvin Morgan je tijekom profesionalne karijere nosio dresove Plymoutha i još dosta niželigaških momčadi u Engleskoj, a proslavio se kao modni dizajner pokrenuvši vlastiti brand “Fresh ego kid”.

Ambasadori njegovog branda bili su i poznati nogometaši koji trenutno igraju u Premiershipu poput, Lukakua, Eshila Junga, Declana Ricea i drugih.

Bio je omiljen

“Ne mogu da vjerujem da pišem ovo. Leti visoko brate moj. Bio si voljen od svih i svima ćeš nedostajati”, napisao je James Medison na Twitteru, dok je Rice kratko napisao:

“Jedna od najsretnijih i najvoljenijih osoba koje sam upoznao. Totalno sam šokiran”, napisao je Declan Rice.

Rest In Peace, Marvin Morgan 🙏🏽

A former footballer, owner of Fresh Ego Kid and a lovely family man, from those that knew him.









Thoughts with his family and friends ❤️ pic.twitter.com/dMtTxQrwnj

— Never A Foul ⚽️ (@NeverAFoul) December 6, 2021