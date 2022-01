IZNENADA PREMINUO NA UTAKMICI: Nije izdržao srčani udar, prijatelji se opraštaju…

Utakmica Fulhama i Blackpoola bila je prekinuta u 16. minuti nakon što je jednom navijaču na sjevernoj tribini pozlilo. Doktori su brzo reagirali, ali nažalost stižu tužne vijesti,

Paul Parish doživio je srčani udar za vrijeme utakmice. Utakmica je zaustavljena, u pomoć su stigli doktori koji su ga oživili te poslali ga u bolnicu, gdje je nažalost srve prestalo kucati.

Fulham je na svojim službenim stranicama objavio ovo strašnu vijest te je obitelji zaželio sućut. Od Paula se opraštaju i mnogi prvotimci koji su iskazali sućut.

It is with immense sadness that we inform fans of the passing of supporter, Paul Parish.

Paul suffered a cardiac arrest and received treatment in the stand at this afternoon’s match before being transferred to hospital.

Our condolences go out to Paul’s loved ones. #FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 29, 2022