IZNENADA PREMINUO MLADI NOGOMETAŠ (20): Igrao je za mladu reprezentaciju: ‘Uvijek ćeš nam biti u mislima’

Tužna vijest dolazi iz Mönchengladbacha. Mladi nogometaš tamošnje Borrusije poginuo je u prometnoj neserći u 20. godini života

Jordi Bongard bio je član njihove U-23 momčadi te igrao na poziciji stopera, a klub je stigao s 13 godina.

“Izražavamo najdublju sućut obitelji i bližnjima i želimo im da imaju snage. Jordi će uvijek biti u našim mislima i srcima”, objavila je Borussia.

Zbog izvanredne situacije otkazane su sve današnje aktivnosti u klubu, kako trening tako i konferencija za medije uoči sljedeće utakmice.” javili su iz kluba.

