Iznenada preminuo iskusni nogometaš (32): Pamte ga i u Splitu, još nedavno je igrao

Tužne vijesti pogodile su nogometnu scenu, s objavom da je iznenada preminuo nogometaš koji je dio iskustva gradio u reprezentaciji svoje zemlje, a bio je u akciji i u Hrvatskoj, u dresu RNK Splita, bivšeg prvoligaša iz Parka mladeži.

Litavski nogometni savez objavio je da nas je napustio Karolis Čvedukas, nekadašnji reprezentativac svoje zemlje, koji je prvi poziv u najjaču nacionalnu momčad Litve imao 2012., a posljednji nastup dogodio se 2019. protiv Srbije u Beogradu. Bivšem litavskom reprezentativcu bile su 32 godine.

Posljednji Čvedukasov reprezentativni nastup dogodio se u glavnom gradu Srbije u kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2020., a ranije u karijeri, pamti ga se u Hrvatskoj zbog njegove prve klupske epizode izvan Litve.

Čvedukas je u RNK Split došao u ljeto 2016. iz litavske Suduve, a na svojoj prvoj inozemnoj postaji zadržao se nepunu sezonu, s obzirom na to da je u veljači ’17. iz Parka mladeži otišao u poljsku Chojniczanku.

Za RNK Split imao je 13 odigranih utakmica u 1. HNL i jedan nastup u Kupu Hrvatske.

Nakon boravka u tadašnjem hrvatskom prvoligašu iz Parka mladeži, Litavac je često mijenjao sredine, a u ožujku je postao član litavskog Marijampolea. Posljednju utakmicu imao je nedavno, prije nepunih mjesec dana, kada je u kupu bio u akciji s 55 minuta na terenu protiv Bange.

Bivšeg igrača RNK Splita pamte i u Irskoj, ondje je igrao za Dundalk i Waterford, a u objavi Waterforda su se od preminulog 32-godišnjaka oprostili podsjećajući na 22 utakmice u njihovom dresu tijekom 2019.

“Naše misli su s Karolisovom obitelji i prijateljima. Neka počiva u miru”, objavio je irski klub na Twitteru.

Waterford FC is deeply saddened to learn of the passing of former Blues midfielder Karolis Chvedukas.









The Lithuanian international played 22 times for the club in the 2019 season.

Our thoughts are with Karolis’ family and friends.

May he rest in peace 🕯️









