Iznenada preminuo bivši mladi reprezentativac (39): Prvi dan na novom poslu samo se srušio

Nogometni svijet šokirala je vijest kako je u Norveškoj iznenada preminuo mladi trener i bivši mladi reprezentativac te zemlje Mounir Hamoud, u 39. godini života.

Kako donose mediji iz te Skandinavske zemlje, Hamoud je preminuo od srčanog udara prvog dana na novom trenerskom poslu u norveškom Stromsgodsetu.

Nakon završetka karijere Mounir je radio kao trener u NFF Buskered Academy s najtalentiranijim igračima, a zatim je prešao u Stromgodset, gdje je nažalost preminuo prvog dana na poslu.

The Former Norway player passed away following a cardiac arrest.https://t.co/YYmAeefBCH pic.twitter.com/ewLIDrmoZu









— “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) February 12, 2024