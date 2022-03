IZNENADA PREKINUO KARIJERU: Bivši kapetan Zvezde i reprezentativac Elfa rekao zbogom

Veliko iznenađenje dolazi danas iz Mađarske, gdje je u 33 godini karijeru odlučio prekinuti bivši kapetan Crvene zvezde Marko Marin.

Jedna od prvih osoba koja je doznala za ovu vijest bio je izbornik Orlova Dragan Stojković Piksi, koje je Marin došao posjetiti u Budimpešti pred susret protiv Mađarske.

Kako Marin ima 33 godine ova odluka je iznenadila i samog Stojkovića koji ga je upitao zašto, na što je bivši njemački reprezentativac dogovorio:

“Dosta je bilo, idemo sada u nove izazove i nove pobjede. Bilo je tu i puno ozljeda, što da se radi”, rekao je Marin.

Velika karijera

Marin je rođen u Bosanskoj Gradiški, ali je njegova obitelj je tijekom devedesetih pobjegla u Njemačku. Igrao je za Borussiju Mönchengladbach, da bi potom otišao u Werder gdje je igrao odlično i dobio poziv za Elf.

Chelsea ga je kupio od Werdera, ali se nije naigrao pa je bio na posudbama u Sevilli, Fiorentini, Anderlechtu, Trabzonsporu pa OIlimpijakosu, da bi 2018. godine završio u Zvezdu s kojom je osvojio naslov. Trenutno Marin igra u Ferencvarošu i ne zna se hoće li sezonu odraditi do kraja ili će odmah objesiti kopačke o klin.

