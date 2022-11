‘IZMEĐU NJEGA I PIKSIJA JE PUKLO’ Velika zvijezda podignula uzbunu u Srbiji, košta milijune i ne igra…

Nije lako kada krenu rezultatski problemi, a sa samo jednim bodom nakon dva kola na Svjetskom prvenstvu u Katru, u taboru reprezentacije Srbije definitivno ne vladaju dani u kojima se može disati bez pritiska. S tim pritiskom, dolaze i razne priče, a jedna od njih, koja je odjeknula jutros, podignula je alarme u nogometnoj javnosti u istočnom susjedstvu.

Jutros, dok je i u Katru još bilo jako rano, odjeknula je priča na srpskom Sportklubu s naslovom koji upozorava na igrača od kojeg se na SP-u očekivalo puno, ali od toga za sada nema ništa. O tome se priča, stanje se prati, a dolaze i reakcije na ono što se događa.

“Kazna ili ozljeda: Puklo između Piksija i Vlahovića”, stoji u naslovu koji opisuje priču u kojoj piše da stvari nisu idealne u odnosima izbornika Dragana Stojkovića i jakog napadačkog aduta Dušana Vlahovića, 22-godišnje zvijezde koja u klupskim bojama igra za Juventus. Mnoge je zbunilo što Vlahović nije bio u konkurenciji za nastup jučer protiv Kameruna, u remiju s 3:3 nakon što su Srbi ispustili 3:1, a u završnici tog susreta bi im jako dobro došao igrač pred golom protivnika.





Izbornik pričao da nije spreman

Kako su približili mediji u Srbiji, Vlahović se zagrijavao za mogući ulazak protiv Kamerunaca, međutim, izbornik Stojković je poslije utakmice rekao da 22-godišnji napadač nije bio u igri jer nije dovoljno spreman za nastup. Objašnjenje je bilo u Vlahovićevoj ozljedi, no za mnoge je to bilo iznenađenje s obzirom na to da je 22-godišnji napadač prije utakmice protiv Kameruna imao jasnu poruku na Instagramu – “uvijek spreman!”

Prate ga u stopu

Vlahović nije igrao protiv Kameruna, a prije toga, u porazu s 2:0 u korist Brazila u prvom kolu počeo je na klupi i ušao je sredinom drugog poluvremena, u 66. minuti. Ulazak se dogodio između dva brazilska gola, a 22-godišnji napadač nije uspio okrenuti stvari u drugačijem smjeru, kao ni njegovi suigrači.









Nakon što Vlahovića nije bilo u igri protiv Kameruna, srpski novinari koji su u Katru pažljivo prate što se s njime događa. Danas na treningu, djelovalo je da je zdrav i spreman za utakmice, a što će to značiti za posljednje kolo u kojem Srbi igraju protiv Švicarske, bit će poznato uoči susreta koji je na rasporedu u petak navečer, u 20 sati po našem vremenu.

Pričalo se o atmosferi

Tri dana prije utakmice, u taboru Srbije je jedna od tema bila i atmosfera u momčadi nakon samo jednog boda poslije prva dva kola, što donosi imperativ pobjede protiv Švicaraca. O tome je pred novinarima pričao Dušan Tadić, kapetan srpske reprezentacije, tvrdeći da u momčadi ne postoje problemi.

Tu je i vjera u uspjeh.









“Samopouzdanje nam daje ovih godinu i po dana koliko smo zajedno s izbornikom Stojkovićem. Igrali smo dobar nogomet, pobjeđivali smo, a i kada nismo dobivali utakmice, igrali smo dobro. Sjajna je atmosfera i veliko je zajedništvo među igračima, to nam daje samopouzdanje”, opisao je Tadić.

Priča o tome što se događa s Vlahovićem je, ipak, sa sobom donijela upitnike, a na njih može odgovoriti srpski izbornik – u slučaju da mladog napadača stavi u igru u potrazi za pobjedom nad Švicarcima. Do sada, Vlahović se u reprezentativnoj karijeri može pohvaliti s devet golova u 18 odigranih utakmica, a može se pohvaliti i velikom cijenom na nogometnom tržištu, s obzirom na to da je Juventus za njegovo dovođenje iz Fiorentine u siječnju platio 81,6 milijuna eura.

