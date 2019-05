IZJAVE KOJE ĆE ODJEKNUTI HRVATSKOM! Nećete vjerovati što je Bjelica rekao o izborniku Daliću

Nakon osvajanja drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu lani i nacionalne euforije koju je stvorio, Zlatko Dalić posao je svojevrsni heroj i živuća legenda hrvatskog nogometa. Međutim, reprezentacija nakon prvenstva nije niti blijeda preslika one koja je promarširala Rusijom i uzela srebro.

Danas mnogi kritizriraju popularne Vatrene, a posebice Dalića i čak više niti ne biraju riječi pa ga prozivaju i za najmanju sitnicu, bilo da je riječ o taktičkom previdu ili kadroviranju. Dosta se predbacivalo Daliću da nema dobre odnose s domaćim klubovima, odnosno trenerima domicilnih momčadi. Tu u priču upada Dinamo i oni naklonjeniji zagrebačkim plavima.

Činjenica je, nekako je neobično da je u reprezentaciji, koja vapi za novim kadrom i svježom krvi, tek jedan dinamovac, pričuvni vratar Livaković. Isti taj Dinamo igra nokaut-fazu Europa lige, pobjeđuje favorite, osvaja HNL šest kola prije kraja i igra daleko najbolji nogomet u regiji.

Zanimljivo, nagađalo se kroz sezonu kako Dalić uopće nema kontakt s trenerom Dinama, Nenadom Bjelicom. Teško je bilo uopće povjerovati u to, ali činjenica da Bjelica ne dolazi uživo gledati Dinamo, koji igra najbojli nogomet u novijoj povijesti, zabrinula je mnoge.

Na koncu, ispostavilo se kako su skeptici bili u pravu. Dalić doista nema kontakt s trenerom Dinama, kao niti njegov stožer, štoviše, Bjelica tvrdi kako nikada nije niti razgovarao s njim.

“Iskreno, ja još nisam niti jednom razgovarao sa Zlatkom Dalićem. Možda je to kritika, možda nije, ali da kažem drugačije – lagao bih. Nisam razgovarao niti s njegovim pomoćnicima. Puno sam pričao sa slovenskim ili poljskim, ali još nikada s hrvatskim izbornikom. Jednostavno, Dalić i ja nemamo nikakvu komunikaciju. Je li to normalno ili nije, procijenite sami. Žao mi je zbog toga, izuzetno ga poštujem, kao i sve njegove dosadašnje rezultate. Od srca mu čestitam na svemu što je postigao s Hrvatskom, ali iz nekog mog kuta izostanak komunikacije s hrvatskim trenerima je i nedostatak respekta prema svima nama. Puno trenera u Hrvatskoj postiže lijepe rezultate, vjerujem da svi skupa zaslužujemo malo više respekta. I to je moja jedina zamjerka prema njemu. Ne znam da li nema vremena ili smatra nepotrebnim komunicirati s nama, to je njegova odluka i ja ju poštujem”, rekao je Bjelica za 24sata.

To što je Bjelica izjavio svakako je kritika jer ipak, ponavljamo, riječ je o klubu koji igra visoki stadij Europa lige, odnosno momčadi koja igra smislen i opasan nogomet. Ekipa je to koja obiluje taktički potkovanim mladim igračima s vrlo jakom željom da zaigraju i brane boje reprezentacije, a fakt je da ih Dalić ove sezone, možda je grubo reći, ignorira.