IZGUBLJENI SNOVI O EUROPSKOM PROLJEĆU MODRIH: ‘Nije se moglo i točka.’

Završilo je baš onako kako nismo htjeli. Bojali smo se, a strah ovoga puta nije slomio kosti nego dušu. Nakon finih izdanja Dinama u Ligi prvaka, naš je prvak serijom slabijih rezultata ispao iz konkurencije, izgubio europsko proljeće, završio posljednji u skupini i uništio nam nade da ćemo u toplijim vremenima gledati Bjeličinu momčad.

A izvaditi se protiv Manchester Cityja bila je utopija, makar je Dinamo i poveo u ovoj utakmici, makar su nepoštenim pristupom igrači Cityja i izjednačili. Jednostavno, riječ je o dvije nogometne dimenzije i tu ne smijemo biti neobjektivni. Nije se moglo i točka.

S druge strane Atalanta je rasla dok je Dinamo padao i trijumfom od čak 3-0 protiv Šahtara u gostima osigurala Ligu prvaka. A Šahtar, ni kriv ni dužan, sretniji nego spretniji, otišao u Europsku ligu.

Koju mu je omogućio baš Dinamo. Umjesto da mu je uzeo svih šest bodova iz divje utakmice, Dinamo je zaradio samo dva, a dva podario Ukrajincima. I tu je puklo. Sve se tu srušilo.

Dinamo je protiv Cityja poveo u 10. minuti golom Danija Olma, no gosti su u nastavku susreta okrenuli rezultat sa četiri pogotka, tri je zabio Brazilac Gabiel Jesus (34, 50, 54), a među strijelce se upisao i Phil Foden (84).

Dinamo je tako prekinuo i niz od 34 utakmice bez poraza na stadionu Maksimir u svim natjecanjima, uz 29 pobjeda i pet remija. Posljednji poraz Modri su u svom dvorištu doživjeli od Young Boysa (1-2), 28. kolovoza prošle godine u uzvratnom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka.

Sada kad se malo razmisli što je Dinamo propustio u ovoj skupini još nam se pojača nevjerica. Nekako nam cijela ova situacija nalikuje da trgovinu zlatom, a Dinamo je trebao samo prebaciti tih desetak tona zlata iz jednoga u drugi vagon. On je to i činio, ali zlato se negdje izgubilo, prosulo, ili im ga je netko ukrao.

Preispitajmo sebe, a valjda se tako preispituju u Dinamu. Da je netko navijačima, upravi i igračima ponudio ovakve utakmice i borbu do zadnje sekunde čak i za Ligu prvaka mnogi bi je objeručke prihvatili. Nesreća dolazi i od nespretnosti, a onih nekoliko stotina sekundi protiv Šahtara bilo je krucijalno, večeras se čudo nije moglo dogoditi. Čuda se ne dosađuju prečesto da bi se često pojavljivala.

Možda je i nama problem što nam je Dinamo sjajnim nastupima sam podigao standarde očekivanja. No, sjećate se naše pričice o izgubljenom zlatu pri prebacivanju iz vagona u vagon… Oni koji pomno prate financijske efekte utakmica i nastupa u Ligi prvaka tvrde da bi Dinamo prolazom u sljedeću rundu Lige prvaka zaradio od 15 do 22 milijuna eura. Eto, toliko koštaju one neozbiljnosti protiv Šahtara, napose iz zagrebačke utakmice, iz sudačke nadoknade.

Još jedan je problem što nam naša percepcija kazuje da je moglo i bolje. Moglo je i gore, ne smijemo biti neskromni. Dinamo se pokazao kao stabilan klub, s odličnim trenerom i sjajnim igračima. Ne smijemo se sada ponašati kao da smo žalosni što se Dinamo nije prošetao kroz ovu skupinu. Uostalom, najveći benefit ovosezonskog Dinama jest – povratak navijača na tribinama. Tridesetak tisuća njih protiv Cityja je to potvrdilo.