IZGUBILA JE STRPLJENJE: ‘Nije me briga gdje ćemo živjeti, ja ću ga pratiti kamo god krene’

Napadač Napolija Arkadiusz Milik u iščekivanju je mogućeg transfera u Romu.

No, to ne ovisi o njemu, već prema pisanju talijanskih medija čeka transfer Edina Džeke u Juventus, kojeg bi onda on trebao zamijeniti na Olimpicu.

Kako se sve polagano pretvara u pravu sapunicu, akteri polagano gube strpljenje.

Sapunica je prva dosadila Milikovoj partnerici Jessica Ziolek.

‘Voljela bih što prije saznati gdje će nastaviti karijeru. Želim znati ostajemo li u Napulju ili ćemo se seliti. Nije me briga gdje ćemo živjeti, ja ću ga pratiti kamo god krene.’

Milik je prošle sezone u 35 nastupa zabio 14 golova.