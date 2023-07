Povijesni naslov Lige prvaka za Manchester City dostojno je proslavio engleski reprezentativac Jack Grealish, koji se već tjednima opija na Ibizi nakon velikog trijumfa.

Podsjetimo, Manchester City pobijedio je u finalu u Istambulu Inter našeg Marcela Brozovića 1:0 i tako donio prvi naslov Lige prvaka u plavi dio Manchestera.

Pep Guardila je nakon toga dao svojim pulenima slobodno kako bi dostojno proslavili naslov, ali Grealish je očito malo pretjerao u duljini slavlja, koje još uvijek ne prestaje.

The holidays are going well for Jack Grealish. 😅🍻 pic.twitter.com/FXTeucm4gO

