IZGLEDA DA JE MESSI POBIJEDIO ‘SVOJE’ HRVATE: U ovaj detalj o Argenticu nećete vjerovati

Hrvatska je poznata kao zemlja iz koje se iselilo jako puno stanovništva, poglavito iz Dalmacije i njenih otoka, a dobar dio njih u 19. i 20. stoljeću zaputio se prema Južnoj Americi.

Tako je Slobodna Dalmacija donijela zanimljivu priču o prezimenu Messi, koje se pojavljuje u Dalmaciji, a priču o tome donio je neumorni čuvar korčulanske kulturne baštine Neven Fazinić koji je predstavio je svoju novu knjigu “Grad Korčula kroz arhivsku građu Kotarskog poglavarstva i Općine korčulanske”.

Kako pišu iz Slobodne, nazočne su oduševili detalji života njihovih sugrađana iz vremena prije više od 100 godina, stare fotografije na velikom platnu, a posebno priča o korčulanskoj obitelji Messi.

Naime, u svojoj knjizi Fazinić otkriva podataka kako se prezime Messi pojavljuje u arhivima na Korčuli na prijelazu iz 19. na 20. stoljeće,

Identično prezime

“Radi se o identičnom prezimenu kojeg nosi nogometaš, ali nema konkretnih podataka koji bi potvrdili da je korčulanska obitelj povezana s argentinskom”, objašnjava Fazinić i dodaje:

“Da je obitelj zaista postojala svjedoči i nadgrobni spomenik na groblju svetog Luke gdje je pokopana gospođa Messi čiji je suprug radio u Kotarskom poglavarstvu. Trebalo bi možda istražiti imaju li te dvije obitelji poveznicu, jer Messi je možda, Korčulanin” naglasio je Fazinić.

