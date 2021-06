Izvor: Wochit/Photo by Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images

IZBORNIK ŠPANJOLSKE UOČI HRVATSKE PORUČIO: ‘Očekujem od Hrvata da naprave što i uvijek…’

Autor: F.F

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis Enrique i veznjak Atletica i Furije Koke, najavili su susret s Hrvatskom. Na konferenciji za novinare prvi je na pitanja odgovarao Luis Enrique.

Utakmica Hrvatske i Španjolske na rasporedu je u ponedjeljak u 18 sati, a trenutno je najvažnija tema Perišić i zaraza korona virusom.

Perišića za Hrvatsku neće biti do polufinala, naravno ako Vatreni doguraju do same završnice prvenstva.

‘Mogu staviti bilo koga!’

Među prvim pitanjima za Enriquea bilo je koja momčad će istrčati na teren u sutrašnjem ogledu:

“Mogu staviti bilo kojeg igrača od 24 koliko ih imam na raspolaganju i neću pogriješiti. Svi mi daju pravo da zaigraju protiv Hrvatske”, tajanstven je bio izbornik Furije, a zatim je otkrio što očekuje od Hrvatske:

“Od Hrvatske očekuje ono što uvijek rade – da se povuku na početku utakmice, a zatim će mijenjati svoj pristup ovisno o rezultatu. Ako povedu povući će se, a ako će gubiti pritisnut će nas visoko. Očekujemo da će krenuti povućeno, susretali smo se u Ligi nacija, znamo kako igraju.”

Koke se osvrnuo na situaciju s Perišićem

“Vjerujem da će im faliti, već godinama igra fantastično. No, nogomet igra 11 ljudi, Hrvat će ga uspjeti zamijeniti, neće to biti baš toliko velik problem”, komentrao je veznjak Atletica situaciju s Perišićem.

“Kad god se nađete na ovakvom turniru s reprezentacijom, idete po naslov. Uvijek želimo pobjeđivati i biti najbolji, a tome se nadam i sada. Iskustvo je najvažnije, moramo paziti na sve detalje ukoliko želimo do finala”, zaključio je Koke.