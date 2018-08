IZBORNIK NAJISKRENIJE SVOM KAPETANU! Evo kako je Dalić čestitao najboljem igraču Europe, Luki Modriću!

Nakon ljeta za pamćenje i fantastičnog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacija koja je na svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojila drugo mjesto, ispred ‘Vatrenih’ su novi izazovi.

Svjetske doprvake 6. rujna u Faru očekuje prijateljska utakmica protiv europskog prvaka Portugala, a pet dana kasnije ‘Vatreni’ će u Elcheu protiv Španjolske imati svoj prvi ispit u novom Uefinom natjecanju, Ligi nacija.

Hrvatska reprezentacija okuplja se 3. rujna u Portugalu gdje će boraviti do 9. rujna kada putuje u Španjolsku.

“Okupljanje je ponedjeljak u Portugalu. Kreće nova akcija, nova sezona i novi izazovi za reprezentaciju. Prvo nas očekuje prijateljska utakmica s Portugalom, a potom i početak Lige nacija i utakmica protiv Španjolske,” kazao je Dalić.

Izbornik je za ovu akciju pozvao 26 igrača, među kojima nema Danijela Subašića, Marija Mandžukića i Vedrana Ćorluke koji su se u proteklom razdoblju oprostili od igranja za reprezentaciju. Na popisu nema niti Ivana Strinića koji je zbog problema sa srcem morao privremeno prekinuti karijeru.

“Bit će dosta novih igrača i novih imena. Ispred nas su dvije godine rada za Europsko prvenstvo koje nam je glavni cilj,” dodao je izbornik.

Hrvatsku vrstu će i dalje predvoditi kapetan Luka Modrić koji je u četvrtak u Monte Carlu proglašen najboljim igračem Europe u izboru Europske nogometne federacije (UEFA). Modrić je slavio ispred kapetana portugalske reprezentacije i bivšeg suigrača iz Real Madrida, a sada novog člana Juventusa Cristiana Ronalda, te napadača egipatske reprezentacije i Liverpoola Mohameda Salaha.

Modriću je to bilo drugo veliko priznanje u posljednjih 30-tak dana nakon što je na nedavnom svjetskom prvenstvu u Rusiji, na kojem je hrvatska vrsta osvojila drugo mjesto, proglašen najboljim igračem.

“Luka je s Real Madridom osvojio četiri Lige prvaka, od toga tri u nizu, a vrhunac je bilo drugo mjesto s reprezentacijom na svjetskom prvenstvu. Nadam se da ovo nije zadnja Lukina nagrada ove godine. Još postoji nagrada za najboljeg nogometaša svijeta i mislim da je Luka to zaslužio. Fifina nagrada bi bila kruna njegove karijere,” kazao je Dalić.

“Znam koliko Luka cijeni momčad i uspjeh momčadi, ali ovo je individualna nagrada i veliko priznanje za njega. Ovo je i priznanje svima nama koji smo oko njega i koji s njim radimo. Velika je čast što možemo biti dio karijere Luke Modrića.”

Dalić je kazao kako se nije čuo s Modrićem, ali i dodao kako će se vidjeti u ponedjeljak na okupljanju reprezentacije.

“Znam da je Luka sretan i ponosan. I ja sam ponosan kao njegov izbornik, a vjerujem i svi Hrvati. Nismo se čuli, no vidjet ćemo se u ponedjeljak,” naglasio je.

Dalić je nakon svjetskog prvenstva u Rusiji dao naslutiti kako bi mogao napustiti kormilo hrvatske vrste nezadovoljan nekim stvarima i pokušajima njegove smjene nakon poraza od Perua na turneji u SAD. Međutim, nakon razgovora s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davorom Šukerom postignut je dogovor oko nastavka suradnje. Šuker i Dalić su u otvorenom razgovoru pretresli sve probleme s kojima se izbornik suočio tijekom dosadašnjeg mandata i dogovorili nastavak suradnje. Izbornik nije želio previše govoriti o toj temi.

“Nema smisla o tome govoriti. To je prošlost, to je iza mene. Krećemo dalje, ove sitnice i problemi nije o tome potrebno razgovarati ili se na to vraćati. Najvažnije je da idemo dalje. Idemo prema Europskom prvenstvu. Ispred nas je dosta rada i to je najvažnije. Krećemo u nove izazove. Ja sam uvijek sretan i pozitivan. Nemam potrebe biti nezadovoljan, pogotovo nakon srebra u Rusiji,” poručio je.

Dalić nije mogao izbjeći pitanje o suludom potezu novog hrvatskog reprezentativca Marka Livaje koji je nakon utakmice njegovog AEK-a i mađarskog prvaka Vidija suparničkog igrača Danka Lazovića nogom udario u prsa. Hrvatski napadač je odmah dobio crveni karton, a sada mu prijeti i žestoka kazna Disciplinske komisije Europske nogometne federacije (UEFA).

“Razgovarat ću s Livajom kada se okupimo. Naravno, da igrači moraju paziti na svoje ponašanje i moraju voditi računa o svom imidžu. Ne mogu ja to previše komentirati, razgovarat ćemo na pripremama,” poručio je.

Izbornik je otkrio i kakva je situacija sa Ivanom Strinićem koji je zbog problema sa srcem morao privremeno prekinuti karijeru. Braniču Milana je tijekom rutinskog pregleda dijagnosticirana početna hipertrofija srčanog mišića. To znači da mu je povećan obujam srčanog mišića i on do daljnjeg neće trenirati s prvom momčadi ‘Rossonera’.

“Njegova situacija ide na bolje. Ovo je preventiva koja se mora proći. Napravio je još jedne nalaze koji su OK, no vidjet ćemo kada će početi s treninzima,” poručio je izbornik.

Osvrnuo se i na izjavu Ronaldova zastupnika Jorgea Mendesa koji je poručio kako je Modrićev izbor za najboljeg nogometaša Europe smiješan jer je nagradu trebao osvojiti Ronaldo.

“To uopće nije za komentar,” poručio je Dalić na kraju.