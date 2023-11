Izbornik je možda trebao jasno reći zašto ne želi Belju, nešto mu se zamjerio

Dinamo ju svoje redove žarko želio dovesti mladog napadača Diona Drena Belju, koji je u tadašnjim maksimirskim križaljkama trebao zamijeniti Brunu Petkovića, ali je igrač odabrao ponudu iz Njemačke i Plavi su ostali kratkih rukava.

Augsburg je uspio ostati u bundesligaškoj konkurenciji, ali je u tekućoj sezoni došlo do promjene trenera, otišao je Maassen došao je Thorup pa je Beljo pao u drugi plan u klubu, no to nije smetalo Dalića da ga pozove na utakmice protiv Turske i Walesa.





Beljo je na obje utakmice ima prilike zabiti, no nije se baš najbolje snašao, što je rezultiralo smjenom napadačkog dua, otpao je i Musa, iako su im upućeni pretpozivi, dakle na njih se u budućnosti računa.

Nema ga među mladim Vatrenima

Kako Dalić nije računao na Belju za završne utakmice protiv Latvije i Armenije, logično je bilo za očekivati kako će napadač Augsburga biti pozvan u U21 reprezentaciju, no tome nije bilo tako.

Naime, izbornik mlade reprezentacije Dragan Skočić nije pozvao za dvije utakmice u studenom napadača Augsburga uz objašnjenje:

“Igrač koji ne igra za svoj klub ne može nam puno koristiti”, objasnio je nepozivanje Belje Skočić, ali tome baš i nije tako.

Solidna minutaža

U Augsburgu trenutno prednost ima Philip Tietz, ali Beljo ima samo pogodak manje od nominalno prvog napadača, a samo je dvije utakmice od 10 proveo na klupi, tri puta je bio starter i skupio je 339 minuta igre.









No pročula se informacija kako nepozivanje Diona Drena Belje ima pozadinu u sukobu s izbornikom mladih Vatrenih Draganom Skočićem, koji mu je nešto zamjerio tijekom europskog prvenstva.

O tome je Belji govorio i Zlatko Dalić na prošlom okupljanju A reprezentacije, ali čini se da postoji neki dublji razlog izostanka mladog napadača protiv Slovačke u prijateljskoj utakmici i Bjelorusije u kvalifikacijama za Euro.