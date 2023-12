Izbor najboljeg izazvao revolt i podjele u Srbiji: Zvijezda na udaru, legenda podigla glas

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Izbor najboljeg sportaša Novog Pazara dobio je svoj epilog. Naime, nagrada je otišla u ruke nogometaša Adema Ljajića (32), povratnika u srpski nogomet, bivšeg igrača Partizana, Fiorentine, Rome i Bešiktaša i nekadašnjeg srpskog reprezentativca, ali takav izbor nije najbolje sjeo nekim drugim sportašima.

Između ostalih je svoj glas podigao Dragutin Topić, bivši skakač u vis, europski prvak iz Splita 1990. godine. Prema njegovom mišljenju nagrada je bez daljnjega trebala otići u ruke Elzana Bibića.

“Ovaj momak je najbolji atletičar Srbije, osvojio je medalju na prvenstvu Europe za našu Srbiju, ali to mu nije dovoljno da bude najbolji sportaš svog grada. Ima boljih, valjda…Ako je tako, svaka čast laureatima. Za mene si najbolji, no ja sam subjektivan, i slabo poznajem sport”, napisao je legendarni Topić na svom Instagram profilu.

Atletičari podržali Bibića

Bibić je inače srednjeprugaš, a u 2023. godini osvojio je brončanu medalju na Europskom dvoranskom prvenstvu koje se održalo u Istanbulu. Sam Bibić inače se zahvalio Topiću na podršci: “Hvala na lijepim riječima veliki Tope.”

Oštriji od Topića bili su Bibićevi drugi kolege atletičari, skakač u dalj Strahinja Jovančević i triatlonac Ognjen Stojanović.

“Elzan Bibić je predstavljao 2023. godine svoju zemlju i svoj grad u cijelom svetu na najbolji mogući način, a dotični fudbaler samo klupske boje na lokalnom nivou. Ne mogu se usporediti”, poručio je Jovančević, dok je Stojanović dodao: “Sport izdržljivosti, i discipline koje spadaju u to, one su u Srbiji praktično nevidljive, kakvi god rezultati se postigli… Niti postoji neka kultura/tradicija, niti su javno mišljenje i mediji sposobni realno to sagledati (tj. totalno su neupućeni) i kada se postignu neki zapaženiji rezultati. Tako da ne čudi da nogometaš prosječnog nacionalnog ranga dobije nagradu ispred atletičara visokog internacionalnog ranga.”