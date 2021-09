IZBIVAT ĆE S TERENA ZBOG NAJBIZARNIJE OZLJEDE IKADA! Zvijezda kluba ozlijeđena – mrkvom?!

Nogometaš nizozemskog Heerenveena, Rami Kaib, pauzirat će najmanje pet tjedana zbog slomljene čeljusti. Naime, Kaib je slomio čeljust dok je pokušavao pojesti – mrkvu.

“Kaib je na utakmici dobio jak udarac u čeljust, a nakon toga je nastavio trenirati i jesti. Potom je pojeo mrkvu, koja je bila prilično tvrda te mu je slomila čeljust”, prenose nizozemski mediji.

24-godišnji lijevi bek izbivat će s terena zbog najbizarnije ozljede.

Footballer Rami Kaib breaks jaw while eating a CARROT and ruled out for weeks with bizarre injury https://t.co/O4SatEgDzB

— Football Reporting (@FootballReportg) September 12, 2021