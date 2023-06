Izabrao je Hrvatsku i svi su mu se smijali! Mamić je od njega napravio sjajan posao, a on svima očitao lekciju

Autor: Ivan Lukač

Maksimirski sjever je mjesto gdje budu najvjerniji navijači Dinama. Taj sjever nije tribina s koje stizati uvrede igračima ili pljuvanje i uzvici “skidajte dresove” kako je karakteristično za brojne druge tribine gdje se nalaze najvjerniji navijači. S te tribine stiže navijanje od prvog do zadnjeg zvižduka, ali istu tu tribinu teško je osvojiti ako ste igrač.

Kao igrač Dinama najteže je kupiti baš tu tribinu. Jer ta tribina više od golova i asistencija cijeni ljubav prema klubu i gradu. Zato sa sjevera puno rjeđe od ostalih tribina stiže naklon pojedincima. Tamo se veliča momčad, ali tu i tamo određeni pojedinac.

U nedavnoj prošlosti ovacije i povjerenje navijača zadobili su igrači kao što su: Koch, Cufre, Ademi, Oršić, Livaković, ali i najveći strijelac Dinamove povijesti Dani Olmo.





Mladi Katalonac stigao je u Dinamo 2014. Došao je u Dinamo kao kapetan kadeta Barcelone i nikom nije bilo jasno što radi. I sam je jednom prilikom komentirao tu neobičnu odluku: “Kako katalonsko dijete, rođeno samo 25 kilometara od Camp Noua, onako odlazi iz La Masije u Hrvatsku. Nitko ne napušta Barcelonu zbog Hrvatske. Nitko. To se ne radi, ali ja sam uradio” ostalo je povijest.

“Gdje god da odem…”

Dani Olmo wouldn’t just be coming to Barcelona. He’d be coming home. pic.twitter.com/mrX3EkXELw — total Barça (@totalBarca) January 3, 2020









Tako je talentirani klinac nakon razgovora s ocem i upravom kluba odlučio se doći u Dinamo. Koliko god teško priznati veliku ulogu u tome je imao i Zdravko Mamić. Naravno, znao je Mamić da će ulog biti minimalan, a mogući profit ogroman. Tako je i bilo. Olmo je, kako govore neki njegovi bivši suigrači i treneri, morao uspjeti. Jer ako mu je talent i ono što je imao u nogama bili na svjetskoj razini onda mu je glava i psiha bila na svemirskoj.

Dečko koji je odrastao u velegradu i bio kapetan mlade momčadi u Barceloni najedanput se našao u državi koja broji manje ljudi od njegovog rodnog grada. Sa Camp Noua stigao je na ruševinu zvanu Maksimir. Dok su se njegovi vršnjaci kalili po umjetnoj travi on je bio član druge zagrebačke momčadi i igrao na oranicama u okolici Zagreba po mesarskim ligama. Tako se čeličio. Jer zaista je teško zamisliti da omaleni plavi, mršavi dječak iz Barcelone igrao protiv Ponikvi, Dubrave, Ravnica, Jaruna i ostalih kvartovskih divova. Ali je i to ga je učinilo igračem kakav je danas.

“Tamo su i dalje znakovi sukoba koji se nije dogodio tako davno i mnogi ljudi se oporavljaju od rata. To se teže primijeti u većim gradovima poput Zagreba, ali kada Dinamo ide igrati u manje gradove, ostaci rata su jasni. Kako da opišem? To je kao… Udišete drugačiji zrak u tim mjestima. U nekim gradovima i dalje možete primijetiti rupe od metaka po zidovima i djecu koja se igraju ispred bombardiranih građevina. Te slike su zaglavljene u mojoj glavi. To me šokiralo. Teško je čak i pričati o tome iako ste stranac. Morate to vidjeti. Morate to doživjeti. Prije 30 godina nije se dogodio samo rat nego i etničko čišćenje” pričao je Dani za strane medije i samo dokazao koliko je upoznat s Hrvatskom, a koliko je vezan dovoljno govori da svake godine na obljetnicu Vukovara objavi sliku u čast tragediji.









Malo po malo je učio jezik i naučio ga savršeno. Priznao ga je počeo učiti i kako bi što bolje razumio navijačke pjesme. A on je igrao i zabijao i tjerao navijače da još više i glasnije pjevaju. Njegove partije se ne zaboravljaju. Savršeno se uklapao u stroj kojeg je stvorio Nenad Bjelica. S Petkovićem i Oršićem u napadu činio je trio kakav Maksimir nije vidio još Cice, Mlinke i Cerina. Za razliku od ovih starijih kolega oni su izborili proljeće, a u toj čudesnoj 18./19. sezoni pamti se Olmove predstave prije svega protiv Fenerbahčea i Viktorije Plzena gdje je baš taj trio pokazao svu svoju raskoš.

Svo vrijeme u svlačionici pored njegovog prezimena stajao je jedan dodatak. Slovo o zamijenili su ić. I dobili smo Olmić. Bilo je priče da igra i za Hrvatsku što ako sada gledamo puno bi nam pomoglo s obzirom na naše probleme na desnom krilu, a on bi ga odlično “pokrpao”. Međutim, Olmo je uvijek bio izbor Španjolske. Postao je reprezentativac “furije” još kao igrač Dinama što dovoljno govori koliko je dobar bio, a kao član u21 ekipe s golovima u finalu i polufinalu osvojio je EURO 2019.

Navijači su ga zavoljeli jer je iskreno volio grad. “Volim Dinamo i Zagreb i često se sjetim svojih dana ovdje. To je moj klub i sasvim sigurno ću nastaviti dolaziti koliko će mi obaveze dozvoljavati” rekao je prilikom zadnjeg posjeta Maksimiru te za razliku od mnogih nije zabravio na klub koji ga je stvorio, a ni njegove navijače pa ni državu.

Olmo je nakon poraza Hrvatske protiv Španjolske na Euru 2021. prvo otišao do tribine s hrvatskim navijačima i pozdravio ih što je dokaz njegovog odgoja, ali i poštovanja prema Hrvatskoj. Olmo je jedan od tih igrača koji je osvojio teški sjever, ali i sve diljem Hrvatske. Svojom skromnošću i radom primjer je mladima kako uspjeti i ponašati se.

“Gdje god da odem uz mene će biti sveto trojstvo: Dinamo, Zagreb i Hrvatska” rekao je na svom oproštaju omiljeni Dinamov stranac Dani Olm(o)ić.