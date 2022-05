IVANIŠEVIĆ UZBURKAO DUHOVE U SRBIJI: Ova izjava nije im dobro sjela

Novak Đoković započeo je svoj put na Roland Garrosu, a za francuski L’Équipe intervju je prije turnira, te je jednom izjavom uzburkao duhove u susjedstvu.

Novak trenutno igra protiv 99. igrača na svijetu Japanca Kei Nishikorija, a svi navijači Đokovića očekuju kako će Nole uspješno doći u finale prvog Grand Slama na kojem igra ove sezone.

Glavni protivnik Novaka će biti po Ivaniševiću naravno Rafa Nadal za kojeg Ivanišević smatra kako je on prvi favorit turnira.

Šokantna izjava

“Kad sam video ždrijeb, rekao sam da će Nadal doći do finala, što znači da će izbaciti Novaka. Za mene je samo jedan favorit Roland Garrosa i to je Rafael Nadal. Čak i uz ozljedu stopala koju je imao u Rimu. Moje mišljenje će uvijek biti takvo”, rekao je Ivanišević.

Novak je trenutno i dalje prvi igrač svijeta s 371 tjednom na prvom mjestu, a želi stići Steffi Graf koja je na broju jedan bila 377 tjedana i Nadala u osvojenim Grand Slamovima, gdje Rafa ima jedan više od Novaka.

'Only one favourite' – Djokovic's coach Ivanisevic backs Nadal to win French Open: "Former Wimbledon champion Goran Ivanisevic has seemingly attempted to put pressure on Rafael Nadal by backing the Spaniard as the favourite for glory at the French Open… https://t.co/yLZmEWeq4I pic.twitter.com/nZmrbfPIwP

— you-betterknow (@BetterknowYou) May 23, 2022