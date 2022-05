IVAN PERIŠIĆ SVE PRELOMIO: ‘Odlazi i potpisuje idući tjedan, klubu su već javili’

Ivan Perišić nije na terenu zbog ozljede, ali ovih dana je itekako aktivno oko njega. Nakon što je iz Engleske stigao signal da je na pragu odlaska u Tottenham, poznati talijanski novinar Fabrizio Romano, pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, tvrdi da je sve već riješena stvar.

‘Ivan Perišić ide u Tottenham. Očekuje se dvogodišnji ugovor, a Interu su već javili o tome’, objavio je Romano na Twitteru.

Ivan Perisić’s set to join Tottenham, here we go! Full agreement set to be signed on a two year deal. Inter have received final communication. 🚨🇭🇷 #THFC





Medical could take place next week in London, once everything will be signed. Antonio Conte wanted Ivan as priority. pic.twitter.com/9s9Drlauha

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2022