Ivan Leko najavio goropadni Hajduk: ‘Imat ćemo ozbiljan Hajduk kroz nekoliko tjedana’

Pripreme u Sloveniji odrađuju i igrači Hajduka na čelu s trenerom Ivanom Lekom, koji je za RTL komentirao dosadašnji tijek priprema i najavio kakav Hajduk navijači mogu očekivati.

Leko ima prve prave pripreme s Hajdukom i mnogo očekuje od njih, a osvrnuo se i na nove igrače Zvonimira Šarliju i Leonarda Dajakua.

“Dosta sam zadovoljan, mislim da momci dobro rade, imamo dobru atmosferu, radnu. Radimo dosta i na fizici i na taktici i na mentalnoj spremi, zasad ide sve po planu”, rekao je Leko i opisao pridošlice:

“Ambiciozni su i motivirani, žele se uklopiti što prije, karakterni su momci, to smo i tražili.”

