Italija mijenja pravila zbog ‘malog Ibre’: Svijet nogometa ne pamti ovakav slučaj

Krajem prošle sezone vidjeli smo nešto što nismo mogli očekivati. “Vječni” Zlatan Ibrahimović oprostio se od nogometa na San Siru. Bilo je emotivno s puno suza pomalo neobično za poznatog Šveđanina.

Međutim, čini se da je Milan vrlo brzo našao zamjenu za ikonu svog kluba. I to vrlo mladu zamjenu kojeg nazivaju “mali Ibro” i ne samo to. Zbog njega će se mijenjati pravila.

Naime, zbog Francesca Camarde, koji će tek u ožujku napuniti 16 godina, Milan je tražio i dobio posebnu dozvolu za nastup u Serie A. Mladić koji ima tek 15 godina mogao bi debitirati u subotu protiv Fiorentine.

S obzirom na to da trener Milana Stefano Pioli nema na raspolaganju Oliviera Girouda zbog kartona, kao i ozljede Rafaela Leaa i Noaha Okafora, posegnuo je za napadačem juniorske momčadi koji je generacijski zapravo kadet.

🔎 #OneToWatch

🔴⚫️ AC Milan are considering to call 2008 born Italian talent Francesco Camarda as part of the first squad for the upcoming game vs Fiorentina.

Camarda, 15 years old — already scored 3 goals vs PSG and Newcastle in Youth League.

New deal will also be offered… pic.twitter.com/ZmbDigO6Y6









November 23, 2023