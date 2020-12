ISTUP KATARINE PEOVIĆ ITEKAKO ODJEKNUO: Stigla čak dva žestoka odgovora

Saborska zastupnica Katarine Peović iz Radničke fronte u istupu u utorak je istaknula kako je odnos Grada Rijeke prema sportu problematičan, jer se iz godine u godinu smanjuju izdvajanja za sport

Dodala je kako je još problematičnije kako je u svemu tome posebno privilegiran nogometni klub Rijeka koji dobiva četvrtinu tih izdvajanja.

“HNK Rijeka je privilegirani klub i u odnosu na druge nogometne klubove, ali i u odnosu na druge sportove u Rijeci. Takav privilegirani tretman nije opravdan ako je riječ o javnim novčanim sredstvima jer su time manja raspoloživa sredstva za druge klubove i sportove koji nisu komercijalno usmjereni”, istaknula je Peović.

Nije trebalo dugo čekati na odgovore, oglasili su se gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel te njegov zamjenik Nikola Ivaniš, koji je između ostalo i član Uprave HNK Rijeke.

Priopćenje Obersnela prenosimo u cijelosti:

“Poštovani, molim vas da sukladno Zakonu o medijima objavite moj odgovor na objavljeno priopćenje Katarine Peović u kojem je ustvrdila da je HNK Rijeka privilegirani klub u odnosu na druge nogometne klubove i druge sportove u Rijeci. Prozivajući Grad Rijeku za neadekvatnu politiku forsiranja profesionalnog sporta, gospođa Peović promašila je sve što je mogla. Pokazala je višestruko nerazumijevanje proračunskih izdvajanja za sport, apsolutno nepoznavanje vlasničke strukture HNK Rijeke, ali i ozbiljnu amneziju ili sljepilo u uočavanju izgrađenih sportskih objekata u Rijeci. Evo točnih podataka koji ispravljaju potpuno pogrešne teze gospođe Peović.

Od ukupnih sredstava namijenjenih programima sporta, 82% Grad Rijeka izdvaja za sportske programe namijenjene djeci i mladima, a ne za profesionalni sport. Dakle, 9,8 milijuna kuna godišnje namijenjeno je djeci i mladima za bavljenje sportom. Također, s 1,7 milijuna kuna godišnje Grad Rijeka financira trenere koji provode sportske treninge djeci i mladima.

Dalje, u proteklih nekoliko godina Grad Rijeka je uložio gotovo pola milijarde kuna (dakle, gotovo 500 milijuna kn) u izgradnju: Bazena Kantrida, Atletske dvorane, Centra Zamet i Otvorenog igrališta Kampus, i to kako bi stvorio mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom svima – djeci, mladima, rekreativcima, starijim građanima i uopće onima koji žele biti fizički aktivni – a ne samo profesionalnim sportašima. Sljedeće brojke pokazuju koliko ove sportske objekte koriste – svi, a ne samo profesionalni sportaši. Bazeni Kantrida u godinu dana bilježe gotovo 302 tisuće ulaza korisnika od kojih gotovo 62 tisuće čini građanstvo, različite udruge i institucije (npr. Udruga umirovljenika grada Rijeke, Udruga invalida rada, Udruga HIVIDR Sv. Vid i dr.). Oko 240 tisuća ulazaka godišnje čine sportski klubovi za treninge i natjecanja i to različitih dobnih kategorija (od plivačkih vrtića do veterana). Centar Zamet u godinu dana bilježi gotovo 98 tisuća ulazaka i to većinom rukometaša i rukometašica svih dobnih uzrasta, a ne samo profesionalaca. Sportaši rekreativci najviše su koristili Otvoreno igralište Kampus koje je zabilježilo oko 107 tisuća dolazaka trkača, košarkaša, nogometaša i drugih.

Sportski klubovi čije sportske aktivnosti financira Grad Rijeka, sportske objekte koriste besplatno, i to tako da umjesto sportskih klubova Grad Rijeka godišnje plaća preko 30 milijuna kuna za rad i poslovanje tih objekata. Ponavljam pritom, 82% ukupnog iznosa za sportske aktivnosti namijenjeno je programima za djecu i mlade. Znači, jasno je da u ovim objektima borave svi, a ne samo profesionalni sportaši.

Ove brojke više su nego jasna argumentacija kojom otklanjam lažne teze Katarine Peović da Grad Rijeka forsira profesionalni sport. Svoje populistički iznesene parole ‘potreban nam je sport za sve!’ gospođa Peović se sada možda i posrami jer u Rijeci je SDP s koalicijskim partnerima njenu puku parolu odavno sproveo u djelo i već je omogućio bavljenje sportom i rekreacijom – za sve! Usput, ne sjećam se da sam vidio amandman na proračun Vlade RH kojim bi gospođa Peović zatražila ili uvela kategoriju Javnih potreba u sportu kao što postoji kategorija Javnih potreba u kulturi. Da joj je do sporta doista stalo, i to sporta za sve, imala je priliku i nadležnost da ovo učini.

Samo usput još želim navesti, kako bih stavio točku na i (i možda još malo posramio gospođu Peović) pored ovih gore iznesenih činjenica, Grad Rijeka jedini u Hrvatskoj provodi i financira program Rijeka pliva! kojim su obuhvaćeni svi učenici osnovnih škola koji u drugom razredu pod stručnim vodstvom u ovom programu – nauče plivati!

Svojedobno je to bio ambiciozno zamišljen dio nacionalnog školskog obrazovnog standarda, no, u cijelosti ga provodi očito – samo Rijeka. Dodatno, Rijeka je u osnovne škole uvela i u cijelosti financira program RiMove koji se održava se u školskim dvoranama, u sklopu produženog boravka i to na način da se djeca koja pohađaju produženi boravak potpuno besplatno mogu baviti: atletikom, gimnastikom i judom kao bazičnim olimpijskim sportovima, te stolnim tenisom, kendom, odbojkom, nogometom, rukometom i košarkom. Program vode stručni treneri i riječki sportaši te psiholozi i sociolozi koji prate aktivnosti, a uz sport učenici se upoznaju i sa osnovama zdrave prehrane. Ništa nas ne obvezuje na provedbu svega ovoga osim usmjerenja i uvjerenja Grada Rijeke da rekreacija i sport te stvaranje zdravih navika života trebaju biti dostupni – svima.

Što se tiče HNK Rijeke i tobože privilegiranog položaja ovog privatnog kluba, za početak informiram gospođu Peović da je Grad Rijeka s 30% udjela suvlasnik HNK Rijeke. Dakle, to nije isključivo privatni klub i naše nas suvlasništvo u njemu – obvezuje. Iako se predstavlja kao smrtni neprijatelj ikakvog privatnog kapitala, gospođa Peović trebala bi bar na razini zdrave logike razumjeti da se teško može govoriti o privilegiranosti kluba koji je inicijativom privatnog kapitala izgradio stadion i pripadajući Kamp s 20-ak milijuna eura privatnog novca, dok, podsjetit ću ovdje – svi ostali klubovi besplatno koriste sportske objekte koje je izgradio Grad Rijeka javnim sredstvima od pola milijarde kuna.

A sada i pojašnjenje merituma oko kojeg se lomi gospođa Peović: Tvrtka Stadioni Kantrida d.o.o je kao investitor izgradnje Kampa na Rujevici kupila od Grada Rijeke dio zemljišta i ta je tvrtka obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kao i svaki drugi investitor, dakle Stadioni Kantrida ili HNK Rijeka nisu privilegirani po toj osnovi. Potraživanja Grada Rijeke od Stadiona Kantrida za kupljeno zemljište, redovne i zatezne kamate te komunalni doprinos iznose oko 13 milijuna kuna. Taj iznos se kompenzira korištenjem Kampa za mlađe nogometne uzraste, a mjesečni iznosi prijeboja od 250 tisuća kuna predviđeni su sukladno otplatnim planovima i korištenju sportskih objekata. Inače, kompenzacija je uobičajeni način rješavanja međusobnih potraživanja.

Podsjećam ovdje još jednom ukratko da Grad Rijeka izdvaja preko 30 milijuna kuna godišnje za rad ostalih spomenutih objekata sporta kako bi oni ostalim sportskim klubovima bili besplatni za korištenje. Znači, ne razumijem u čemu uopće gospođa Peović vidi privilegiranost HNK Rijeke. Možda naprosto ne voli NK Rijeku pa na nju upire prstom. Tek se nedavno doselila u Rijeku, pa joj je očito još uvijek u mislima samo Dinamo“, zaključuje Obersnel u priopćenju.

U nastavku možete pročitati i Ivaniševo priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

“Prvog radnog dana u prosincu ove godine Katarina Peović je u najsjajnijoj tradiciji neostaljinističke osvetnice stala ispred stadiona na Rujevici i održala lekciju svima o tome kako se treba financirati sport u Rijeci. Divno je kad netko barata poluistinama i to želi proglasiti jedinom istinom. Tako Katarina govori o 9 milijuna duga HNK Rijeka prema Gradu. To što je to vezano uz Ugovor o zamjeni nekretnina uvećan za redovne i zatezne kamate s kojima se vrši prijeboj temeljem Ugovora o korištenju sportskih objekata u sklopu Trening kampa HNK na Rujevici gospođu Peović nimalo ne zanima. Ona zna da je HNK Rijeka dužna 9 milijuna i to je jedina istina. Dodaje tome i notornu činjenicu; da je to privatni klub kojega Grad Rijeka protežira i evo skandala. Netko u Gradu Rijeci ulaže u privatni klub i zakida djecu koja bi se trebala baviti sportom. Jasno, gospođa Peović žarko želi uništiti sve privatno vlasništvo i nacionalizirati sve one koji su po njenom sudu prebogati – pa joj bilo kakav financijski aranžman Grada Rijeke (to su javna sredstava svih poreznih obveznika) i HNK Rijeke (to je privatni novac) izgleda sumnjiv i ona to osjeća kao ozbiljnu opasnost poručujući: Sport svima! Što HNK Rijeka radi i predstavlja, koga pomaže i kako, to nju ne zanima, jer ona zna istinu i osim te istine druge istine nema, ma što govorile činjenice. Zato, pogledajmo kako stoje stvari kad je u pitanju naš klub, HNK Rijeka: HNK Rijeka nije u 100%-tnom privatnom vlasništvu nego je Grad Rijeka suvlasnik u iznosu od 30%. Svatko tko se razumije u ovu vrstu postotaka zna da onaj tko ima 25% plus jednu dionicu ima pravo glasa i da se bez njegove suglasnosti ne mogu donositi nikakve ozbiljnije odluke u klubu, firmi ili korporaciji. Samim time Grad kao suvlasnik ima prava ali i neke obveze prema tom klubu. Ako govorimo o novčanim obvezama one ne mogu biti namirene iz sredstava sufinanciranja sporta jer se ta sredstva dodjeljuju neovisno o vlasničkoj strukturi kluba, tj. nije uvjet da Grad bude suvlasnik da bi klub dobio sufinanciranje.

Kako bi se održao profesionalni sport I. kategorije svi gradovi, ne samo kod nas nego i u cijeloj EU, pomažu svojim klubovima jer tako pokušavaju održati izvrsnost i indirektno pomažu i ostalim klubovima u svojoj regiji gdje su ti klubovi poligoni budućih prvotimaca. Višestruko se povećao interes kod djece za bavljenjem nogometom u Gradu Rijeci i našoj regiji od kada je HNK Rijeka osvojila svoje prvo prvenstvo Hrvatske u svojoj povijesti (2017./2018.).

Samo se prisjetimo koju je pozitivnu energiju te godine u naš grad donio uspjeh našeg kluba i koliko je samo građana Grada Rijeke, koji nisu svi fanatični navijači nego i simpatizeri ili samo građani koji su bili ponosni na taj uspjeh, došlo dočekati prvake na Korzo i zajedno proslavili taj veliki uspjeh našeg kluba. Škola nogometa HNK Rijeka okuplja više od 400 djece s kojima stalno rade stručni treneri, a indirektno su vezani svi klubovi PGŽ-a gdje puno djece svaki dan trenira sa željom da jednog dana zaigraju za taj klub i s ponosom brane boje našeg kluba. Svakako želimo napomenuti da od svake prodaje igrača HNK Rijeke se izdvaja nemali dio sredstava koji direktno služi za financiranje klubova iz naše Županije, a da ne govorimo koliko se uplatilo u gradski ili državni proračun kroz sve ove godine na račun raznih poreza i prireza. Cijeli niz godina HNK Rijeka pomaže svim amaterskih klubovima financijski, u opremi za djecu, organiziranjem turnira ili plaćanju putnih troškova. Kroz javno djelovanje HNK Rijeke vidimo kako taj naš klub stalno sudjeluje u humanitarnim akcijama u našoj regiji, a i šire (Sve za našu djecu, Zajedno u sportu, Cijela Rijeka – jedno srce za našeg Robija, Za ljepši Centar Izvor u Selcu, za Dječju bolnicu Kantrida i još mnoge druge). HNK Rijeka humanitarno ne djeluje samo u svojoj županiji nego u cijeloj Republici Hrvatskoj. Podsjećamo da je nedavno HNK Rijeka iznenadila školu nogometa NK Dilj iz Vinkovaca doniravši im lopte, sportsku i medicinsku opremu. Podsjetimo gospođu Peović da je taj privatni investitor izgradio kamp Rujevica s pravom građenja na 50 godina. Zar ona ili bilo tko drugi misli da će taj isti investitor nakon isteka tog roka odnijeti to što je investirao/izgradio ili će to ostati građanima našeg grada?

Dobru suradnju Grada i HNK Rijeke vidjeli smo i kroz obnovu igrališta ‘Robert Komen’ u Rijeci gdje su zajedničkim financijskim sredstvima obnovili to igralište kako bi se djeca mogla takmičiti po strogim Uefinim pravilima. Znaju li gospoda iz Radničke fronte koliko amaterskih članova igra nogomet svakodnevno na tom terenu? I za kraj, mislimo da je bez predmetno raspravljati o sportskoj infrastrukturi u gradu u kojem se unazad 10 godina izgrađen niz velikih sportskih objekata (kamp Rujevica, bazeni Kantrida, Atletska dvorana Kantrida i Sportski centar Zamet), a puno malih spotskih objekata je obnovljeno financiranjem grada Rijeke, a neki objekti i sufinanciranjem HNK Rijeke. Moramo imati na umu da bez dobre infrastrukture nema ni uspješnih klubova, a bez takvih klubova nema ni amaterskog i rekreativnog sporta u većem broju.

Zato bi bilo dobro ne poluistinama obmanjivati građane Rijeke i skupljati jeftine političke poene u borbi za mjesto gradonačelnice, već iznositi istinite podatke jer to u politici jedino daje rezultate, dugoročno gledajući. Osim, ako se ne želi plesati jedno ljeto.”