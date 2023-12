Istra pobijedila Varaždin, ali utakmicu je obilježila strašna ozljeda

Prva utakmica 17. kola SuperSport HNL-a odigrana je u Puli na stadionu Aldo Drosina, a Istra je pobijedila Varaždin s 2:0 i tako se priključila momčadima sredine tablice.

Susret je počeo jako šokantno, kada se već u drugoj minuti teško ozlijedio obrambeni igrač Istre Luka Hujber, koji je nakon jednog duela ostao samo ležati na terenu.

Koliko je situacija bila šokantna svjedoči i komentar novinara MAX Sporta, koji je rekao: “Dragi gledatelji, nadam se da ovo niste vidjeli”, a Hujberu je ovo bio 100. nastup u dresu Istre u HNL-u.

ISTRA WIN!

Varaždin continue their woes as their winless streak extends to 7 matches.

Istra on the other hand have won 3 out of their last 4. And they are now on equal points with Slaven and Varaždin.#HNL #ISTVAR pic.twitter.com/SyAcn0S8k1

— Croatian Football (@CroatiaFooty) December 1, 2023