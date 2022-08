ISTRA MATIRALA OSIJEK: Bjeličina momčad pala u sudačkoj nadoknadi, nula u Koprivnici

Danas su se igrala dva susreta prve hrvatske nogometne lige, a u poslijepodnevnom susretu u Koprivnici i večernjem u Puli nismo dobili pobjednika.

Slaven Belupo i Šibenik odigrali su 0:0 u Koprivnici i iako je rezultat dosta nepopularan i jedni i drugi su imali svoje prilike, ali na kraju je utakmica postala revija promašaja.

Oba suparnika su tako osvojila bod i sad na ljestvici su susjedi na tablici i zauzimaju treće i četvrto mjesto.

Osijek pao u Puli

Druga utakmica je bio sraz Istre i Osijeka, dva kluba koja su u krizi, Istra do večeras nije imala pobjedu, dok je Osijek u jako lošem periodu.

Utakmica je bila jako rastrgana, Istri je poništen gol na intervenciju VAR-a, a igralo se čaj 11 minuta sudačke nadoknade.

IT'S OVER!

Istra take the win! Osijek will need to make some changes, Bjelica will need to make them if he doesn't get sacked or decides to resign himself.

Brilliant performance from the Puljani!#SuperSport #HNL pic.twitter.com/5rGUHBRdMN









— Croatian Football 🇭🇷🇺🇦 (@CroatiaFooty) August 6, 2022