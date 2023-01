‘ISTINSKI HEROJ ULICE, ZAPALIO JE SVE ČUDESNIM TALENTOM’! Poklopilo se s odlaskom Mamića, a jedna stvar neće se nikad zaboraviti

Gotovo je! Mislav Oršić postao je član Southamptona. Engleski velikan za legendu Dinama dao je 6,5 milijuna eura plus bonusi, ali taj novac je nebitan. Nebitne su i ove riječi jer nema tog iznosa i tog jezika s kojem se može dočarati važnost Oršića za Dinamo i ono puno bitnije. Nema tog iznosa i riječi s kojim bi opisali koliko su navijači voljeli Oršu.

Došao je na mala vrata. Iz Južne Koreje doveo ga je Nenad Bjelica vjerojatno ni sam Bjelica nije mislio da će stvoriti maksimirsku legendu i čovjek koji će Hrvatskoj svojim golom donijeti svjetsku broncu.

Malo po malo ljudi su ga zavoljeli. Kako i ne bi. Skromni zagrebački dečko koji u svom životu imao jedan san, a to je da zaigra za svoj Dinamo, a postao je puno veći od tog sna. Njegov prvi gol za Dinamo bio je protiv Osijeka. I to onako na “oršićevski” način. Fino se izbacio na desnu nogu, a onda pogodio pod prečku van 16 metara. Bio je to početak samo lijepe priče.





U onoj prvoj sezoni 18/19 bilo je jasno da se na Maksimir vraćaju navijači. Oršić je, kako je i sam rekao, nekad s ujakom dolazio na Sjever i sanjao da jednog dana zaigra u plavom dresu. Ovacije je stadiona dobio je u uzvratu protiv Plzena u šesnestini finala kada je Dinamo slavio s 3:0, a Orša zabio i izborio susret s velikom Benficom.

Sjever ga je obožavao, a u Zagrebu je postao besmrtan

Previše je tu golova i previše statistike. Oršić je ušao u povijest jer je bio igrač za velike utakmice. Hattrickom srušio je Atalantu i Tottenham, a njegovim golom na Maksimiru pali su Sevilla i Chelsea, a u Londonu je svojim tipičnim golom zabio za slavlje protiv West Hama. Koliko je tek puta zabijao Hajduku i onako pun sreće i ljubavi prema klubu raširi ruke prema Sjeveru.

On je najbolji igrač ovog Dinama. Ovog Dinama koji je stvorio Bjelica. Njegova suradnja s Petkovićem bila je nestvarna. Njih dvojica mogli su igrati zavezanih očiju. Savršeno razumijevanje dvojice nogometnih genijalaca HNL je dobro upoznao, ali i Europa. Jedan drugog su međusobno asistirali protiv: Tottenhama, Seville, Feynorda, Milana, Chelsea itd…

Oršić je golovima i asistencijama vratio navijače na Maksimir i ono puno bitnije, Zagrebu je vratio Dinamo. Budimo realni, prije njegovog dolaska ( kao i s dolaskom Bjelice i Petkovića te igrača koji su već bili u klubu poput Livakovića, Ademija i Olma) naslov se slavio pred praznim tribinama. U gradu je bilo gotovo nemoguće naći klinca koji nosi Dinamov dres, a onda su došli njegovi golovi, padali su velikani, a Maksimir je opet postao pun bar ponekad. Naravno, sve se poklopilo odlaskom Mamića u Međugorje, ali da nije bilo te ekipe i Oršića koji je svojim pogocima postao miljenik navijača Zagreb bi opet bio ne zainteresiran za klub.









Kako je rasla momčad tako je rastao i on, postao je Vatreni i njegov gol Maroku upisao ga je u povijesne knjige i hrvatskog nogometa. Skroman i povučen postao je legenda Dinama. Dječački san postao je stvarnost.

Kroz svoju povijest nije puno igrača dobilo skandiranja sa Sjevera. U ovom stoljeću to su dobili Eduardo, Modrić, Ademi, Livaković i Oršić. Ne samo da je dobio skandiranje sa tribine gdje je i sam nekada navijao nego su Boysi razvili koreografiju njemu u čast. U jednom razgovoru za Sportske novosti upitan je kada planira otići u veći klub, a Oršić je odgovorio: “Samo da vas ispravim, mislim da nema većeg kluba od Dinama” upravo se taj natpis pojavio na Sjeveru početkom sezone, a slova M i O bila su u plavoj boji što je simboliziralo Oršićeve inicijale.

Isti taj citat našao se na grafitu na istoku Zagreba. Klinci nose njegove dresove. Sve su to samo znaci koliko ga navijači vole i da je zapravo u Zagrebu postao besmrtan. Ušao je Modru vječnost s legendama poput: Lamze, Zeke, Mlinke, Bobana, Viduke i mnogih drugih. Najveći koji je ikad igrao za Dinamo u ovom stoljeću. I da veći je od Modrića jer Modrić nije ni približno napravio za Dinamo koliko je Orša.

Mislav Oršić odrastao je u Zagrebu i sanjao zaigrati za klub iz svog grada. Prošao je trnoviti put da zaigrao za svoj voljeni Dinamo. Sada kada odlazi grad ga nikad neće zaboraviti i zato mu hvala na svemu. Mislav Oršić postao je heroj ulice. Uzor klincima, idol navijačima.