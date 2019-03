ISTINA O NESTAŠNOM MLADOM VATRENOM! Je li Bočkaj ‘novi’ Best, Baka, Balotelli? Šokirat će vas odgovor

Nema više nogometne romantike, nema više žudnje, potrage i basnoslovnih ponuda za tipove kao što su bili George Best, Blaž Slišković ili Mario Balotelli. Nogometni profesionalizam traži askete, vrhunske profesionalce koji su u 21 sat u krevetu, koji na treningu jure poput rakete,a ove živahne, živopisne i otkačene sportaše zanimanje pokazuju samo mediji, menadžere, uprave klubova i suigrače – ne!

To je cijela poanta neosporno velikog talenta, Petra Bočkaja, 22-godišnjeg nogometaša Osijeka koji je bez dozvole (ranije oduzeta zbog prekršaja), pijan i nadmen napravio takav incident na benzinskoj pumpi da nam je i misao stala. Kružile su priče kako se sve to dogodilo zbog toga jer navodno nije mogao dočekati smjenu djelatnika da mu prodaju čokoladicu. Bočkaj je objasnio da je pravi razlog nesreće to što je zaboravio u kojoj je brzini.

Velika šteta, jer raskoš njegovog talenta baš je široka, nogomet drži u malom prstu, no svoju osebujnost, karakter i pristojnost negdje je zagubio u hvalospjevima koji su ga okruživali.

Jest, svakome valja oprostiti, ali očito da mu ovo nije prva greška, neugoda koju je pripravio svojim bližnjima i poslodavcima. Od tuda i oštra reakcija Osijeka. Da, Petar Bočkaj izbačen je iz NK Osijeka nakon što je u noći s petka na subotu izazvao prometnu nesreću pod utjecajem alkohola! Potom je i pobjegao s mjesta nesreće, te je klub raskinuo ugovor s njim.

Predsjednik kluba Ivan Meštrović fino je sve objasnio:

“Ovim m incidentom u kojem je u sitnim noćnim satima pod utjecajem alkohola nanio veliku materijalnu štetu te životno ugrozio osobe, a nekima i nanio tjelesne ozljede, bježavši pri tome s mjesta nesreće – zaključio je svoju karijeru kao prvotimac našeg kluba. Klub će povući pravne mjere kako bi nadoknadio štetu nanesenu ugledu kluba njegovim neodgovornim i neprofesionalnim postupcima”.

Bočkaj jet uputio ispriku, prepunu pokajanja i žalosti. No, isto kao što je uputio sad aispriku znao je prije bahato govoriti, medijima dakako:

“Uvijek sam bil drugačiji. Znate, ja sam pravi seoski igrač, nogometaš, kak bi rekli, za seoske zabave. Dajte mi dres s brojem 40! Zakaj 40? Zato kaj bum se prodal za 40 milijuna eura”!

Eh da, rekao bi Ćiro Blažević – za 40 milijuna krvnih zrnaca!

Prije njegove isprike navedimo i ove Bočkajeve riječi:

“Znate, ja volim društvo, volim bit s ekipom. Nekad sam i previše povodljiv, ali takav sam. Protiv toga ne mogu. Svugdje se brzo sprijateljim, svugdje se brzo snađem. I svugdje imam prijatelje. Danas ili sutra, kad nogometa više neće biti, iza mene će biti čitav niz pravih prijatelja. To je najvažnije”.

Bočkaj slobodno može sada pitati bivšeg nogometaša Dinama kako je prošao u karijeri zbog svog nakaradnog ponašanja.

Prije dosta godina već dogovoreni transfer Dina Drpića u Bešiktaš propao je. Turci su odustali u posljednji čas, nakon što su tamošnje novine objavile kako je Drpić problematičan igrač, sklon piću i kockanju, te kako je 2006. javno pokazivao stražnjicu pred punim tribinama pred suparničkim Hajdukovim navijačima.

Isprika Bočkaja lijepa je za pročitati, ali menadžere, skaute i ozbiljne profesionalne ljude iz nogometa to malo zanima. Donosimo dijelove isprike:

“Ispričavam se zbog onoga što se jučer dogodilo, kao prvo ispričavam se djeci koja ovo čitaju. Ljudi pogriješio sam! Pogriješio sam i beskrajno mi je žao. Ispričavam se svakoj osobi koju je moj sinoćnji čin povrijedio, razočarao ili pak razbjesnio. Najviše se ispričavam onima koje sam spomenuo u prvoj rečenici. Ispričavam se djeci! Djeci koja u meni vide uzor, koja u meni vide nekoga tko žele postati, koji su spremni odricati se i ganjati svoj san kao što sam ja to činio i činit ću. Ispričavam se što sam vas razočarao! Ne želim tražiti opravdanja za svoj postupak, ne želim suosjećanje ni bilo koji vid traženja olakotnih okolnosti, no uz ispriku, koja je jedino što trenutno želim, moram napisati i ono što se točno dogodilo”…

Nećemo dalje, štogod da se dogodilo napravio je sam sebi. Bez obzira je li se auto sam pokrenuo on u to doba niti je smio biti u izlasku, niti je smio biti pod utjecajem alkohola, niti je smio ponašati kako se ponašao. Posljedice će sam osjetiti. Uostalom, neka priupita Dinu Drpića…

Vremena Besta, Sliškovića i Balotellija su davno prošla…