ISTINA O MAMIĆU KOJU MORATE ZNATI! Previdjeli ste vrlo važan detalj kod susreta s Vučićem

Nakon svega, nakon nepravomoćne presude od šest i pol godina zbog izvlačenja novca iz Dinama, nakon silnih optužnica u kojima ga se optužuje za organizirani kriminal, nakon godina i godina vrijeđanja navijača, članova kluba, igrača, trenera, suparnika, novinara nakon tučnjava na stadionima, nakon unajmljivanja krivotvoritelja za izradu lažnih SMS-ova kojima je pokušao kompromitirati ex-državnog odvjetnika i još tko zna koliko grijeha, bivši izvršni predjsendik Dinama i čelnik HNS-a, Zdravko Mamić i dalje uživa povjerenje jednog dijela nacije i pristalica Dinama.

Takav smo mi narod i tu se ne može puno promijeniti. Nekima je Mamić simpatičan zbog svojeg nekoncencionalnog ponašanja, zbog ispada, zbog psovki jer eto, još uvijek nam je jako smiješno kada netko ‘zvizne Boga’ ili ‘mater’ pred kamerom, a većini se baš jako sviđa to što Mamić, doduše vrlo populistički, propagira hrvatstvo i prenaglašava koliko je on toga dobrog učinio za svoju domovinu koju neizmjerno ljubi i voli.

Mala digresija pa se vraćamo na temu. “Moje novo životno odredište je Bosna i Hercegovina, moja nova domovina”, rekao je to Mamić nakon što je zbrisao iz Hrvatske zbog nepravomoćne presude Osječkog suda. Toliko o hrvatstvu i ljubavi prema ‘staroj’ domovini.

Vraćamo se temi.

Da. Mamić je i nakon svega pobrojanog imao dosta veliku vojsku obožavatelja, ovih što otkidaju na ‘kroatomaniju’ i baš ne vole istočne nam susjede (a još uvijek ih ima podosta), ali nakon posljednjeg manevra jamačno je i njih izgubio. Mamić je kroz godine svojeg djelovanja u Dinamu često na plastičan i pomalo nepromišljen način svoje neprijatelje nazivao “četnicima”, “Srbima koji žele srušiti sve hrvatsko”, “zavedenim Srbima”…

Evo da ne kaže netko da lažemo.

A s druge strane pobjegao je k tim istim Srbima čim su mu dojučerašnji prijatelji i ‘ortaci’ iz Saveza, kluba, medija, javnosti, okrenuli leđa. Zaboravlja se nekako da je Mamić kroz godine njegovao odnos sa Srbima, isprva na diskretan način, a onda je počeo s gostovanjima na televiziji u učestalim afirmativnim intervjuima. Srbima super, sve dok Mamić psuje i reda skandalozne izjave na račun svoje ‘stare’ domovine i ljudi koji su ga, isprike na teatralnosti, ‘izdali’!

“Susret”

Družio se Mamić sa svakakvim njuškama iz Srbije, među kojima je i bivši pukovnik zloglasne “Jedinice” Radojica “Rajo” Božović, u čijem je društvu uhvaćen prije nekoliko godina u Beogradu. Hvalio se nedavno i kompanjonstvom s ikonom Crvene zvezde Duletom Savićem pa čak i sa zagrebačkim mitropolitom Porfirijem. Nerijetko se hvalio i time kako ga stalno zovu iz ljudi iz srpskog nogometa da dođe k njima i “pozlati” im posao, a isto tako su tamošnji mediji zazivanjem Mamića samo dodatno rasplamsavali očito platonsku ljubav Mamića i Srbije.

Sve su to preživjeli oni “hardcore” obožavatelji lika i djela, ma što lika i djela, kulta ličnosti Zdravka Mamića, ali teško će preživjeti posljednji događaj koji ćemo ovom prilikom nazvati – Susret!

U Mostaru je otvoren 22. Međunarodni gospodarski sajam na kojem se predstavljaju izlagači iz tridesetak zemalja, a na tom su se sofisticiranom “vašaru” susreli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši čelnik Dinama, Zdravko Mamić.

Zdravko Mamić je u nekoliko navrata izrazio divljenje prema Aleksandru Vučiću, Šešeljevom učeniku, tvrdokornom navijaču Crvene zvezde koji je bio na Maksimiru onog kobnog 13. svibnja 1990. godine, s Arkanovim Delijama dakako, a sada se Mamiću ostvarila velika želja. Upoznao je i rukovao se s Vučićem i to baš u gradu u kojem i dalje živi na stotine branitelja iz Domovinskog rata, u kojem je stradalo mnoštvo ljudi i kojeg su Srbi pod opsadom držali gotovo godinu dana.

Potom je Mamić, naravno za srpski medij Alo, izajvio sljedeće.

“I ranije sam govorio koliko cijenim Vučića, a sada sam ga imao priliku upoznati. Susret je bio srdačan, a sudbina je htjela da se upoznamo na teritoriju treće zemlje. Nisam znao da je Vučić tamo! U jednom trenutku na sajmu uočio sam vašeg predsjednika Vučića”, priča Mamić pa otkriva kako je izgledao susret, odnosno što ga je Vučić pitao.

“Rekao sam malo glasnije prijateljima: ‘Čekajte da pozdravim svog velikog rivala – navijača Crvene zvezde’. Vučić me čuo, pogledao, nasmijao se i, naravno, članovi njegove delegacije zaustavili su se. Rukovali smo se i najljubaznije me pitao: ‘Kako si? Kako se osjećaš? Kad ćeš u Srbiju’? Zahvalio sam mu se na pozivu i rekao da ću rado doći u Srbiju kad mi okolnosti to budu dozvoljavale. Čestitao mi je na svim nogometnim ostvarenjima i poželio mi je svako dobro u životu”, pohvalio se Mamić.

Dojma smo kako je to bila, idemo sad opet bacati fraze, kap koja je prelila čašu kod Mamićevih sljedbenika ili još bolje, posljednji čavao u lijesu za kult ličnosti ex-lidera Dinama i takozvane “sive eminencije” hrvatskog nogometa.

Treća domovina

Ne, ne kažemo da je inače susret s predsjednikom Srbije nešto sramotno ili poražavajuće, dapače, ohrabrujuće je vidjeti pojedine političare kako pokušavaju izgladiti odnose sa “komšijama”, ali ovaj Susret ne može se opisati drugom riječi, barem na sa strane Zdravka Mamića, nego kao licemjeran. Onaj ostatak Mamićevih sljedbenika koje smo spomenuli u uvodu komentara, trebao bi razmisliti o tome vrijedi li još uvijek njegovati kult ličnosti ili im je sada jasno da nije baš sve što izađe iz njegovih usta istina ili bolje rečeno, realnost.

Mamić? Mamiću je svejedno, on uživa u blagodatima i vedrim podnebljem lijepog Međugorja, a dosadi li mu boravak tamo, možda preseli istočno. Kako je krenulo s Mamićem i “šaltanjem” domovina još malo pa će dobiti i treću. Srbiju.

E, da, onako usput, naišli smo na zanimljiv video na društvenim mrežama, pa pogledajte i to kad smo već kod ove teme.