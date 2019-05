ISTINA O DERBIJU DINAMA I HAJDUKA KOJU MORAMO REĆI! ‘Razlika je golema, čak i bolna’

Nije to bila neka naročito veličanstvena proslava prvaka, za tu činjenicu nedostajao je pun stadion, no ipak je bilo veselo i zadovoljavajuće za Dinamove navijače.

Jer, njihov klub je uspješnu sezonu i naslov prvaka proslavio nad velikim rivalom, splitskim Hajdukom. I to u uistinu zanimljivoj i gledljivoj utakmici. Čak Hajduk nije bio loš u prvome dijelu, iako moramo istaknuti da je Dinamo tada prijetio iz protuudara i da je fakat vratar Posavec sjajnim intervencijama tri-četiri puta spasio Hajdukovu mrežu.

Upornost se Hajduku nije isplatila, Dinamu jest, obje momčadi igrale su otvoreno, uporno otvoreno, a tu je Dinamo konkretniji. Zorno se to pokazalo u nastavku utakmice kada je Hajduk serijski torpediran poput nekog nosača zrakoplova u Drugom svjetskom ratu. Dva torpeda odmah po nastavku utakmice probile su se sve barijere i potom je Hajduk izgledao baš nesretno, skupa sa svojim navijačima koji su nakon trećeg gola ispalili sav arsenal pirotehnike, zacijelo u očaju.

Pa je proslava dobila na grmljavini s tribina. U tim trenucima lako se dala primjetiti golema razlika u vrijednosti Dinamovih i Hajdukovih igrača, baš golema, čak i bolna, s obzirom da bi Hajduk trebao predstavljati ozbiljnog konkurenta Dinamu.

Hajduk je ipak zabio, zaslužio je gol u ovoj otvorenoj utakmici, Caktaš je golom obilježio dobru polusezonu, ni tek je on bio uz vratara Posavca svijetla točka, a to je malo.

Dinamo je odigrao bolju partiju nego protiv Rijeke u finalu Kupa, istina rano je procurilo, no Hajduk je slabiji od Rijeke i to tako treba gledati. Pred splitskim klubom je veliki posao na sastavljanju momčadi koja je skup složnih i kvalitetnih pojedinaca, kao što je to, vidjesmo sada, u Dinamu.

Opet, Hajduk se ušunjao u Europu, Dinamo odavno prvi, pa je to bio sraz zadovoljnih momčadi. Od tu i tako otvorena igra jednih i drugih!