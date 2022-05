Foto: GuliverImage/Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images

‘ISTINA JE DA SAM TO REKAO’ Modrić otkrio zbog čega žali, ‘nisam htio da se to zna’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Luka Modrić završio je izvrsnu klupsku sezonu, a nakon proslave naslova europskog prvaka u Real Madridu, čeka ga lipanj u hrvatskoj reprezentaciji. Neće biti puno predaha s obzirom na to da idućeg tjedna počinje novo izdanje europske Lige nacija, igrat će se u ubrzanom ritmu s četiri utakmice u razmaku od 10 dana, a prije toga, hrvatski reprezentativni kapetan imat će i malo predaha prije nego se pridruži Vatrenima.

Prije toga, Modrića danas još čeka dan slavlja u Madridu, na kraju dugog puta na kojem je u klupskim bojama bio od prošlog ljeta. Ta priča počela je lani sredinom kolovoza kada je u prvom kolu španjolskog prvenstva odigrao skoro cijelu utakmicu protiv Alavesa, uz asistenciju u Realovoj pobjedi s 4:1, a nije previše usporavao ni nakon toga.

Poslije finala Lige prvaka protiv Liverpoola i Realovog slavlja s 1:0 na Stade de Franceu u predgrađu Pariza, Modrić se okreće reprezentaciji, a kako su donijele Sportske novosti, čut će se s izbornikom Zlatkom Dalićem i potom će biti poznato kada se priključuje Vatrenima. To će sigurno biti prije prve utakmice protiv Austrije, u petak u Gradskom vrtu u Osijeku, a hrvatski reprezentativni kapetan planira nastup i tada i u preostale tri utakmice u lipnju, dvaput protiv Francuske, na Poljudu i na Stade de Franceu, te jednom protiv Danske, u Kopenhagenu.





Obećanje koje je odjeknulo

Modrić je s Realom na svojem ovosezonskom putu do naslova u Ligi prvaka prošao puno izazova, a jedan od njih bio je u osmini finala protiv PSG-a, kada su protiv francuskog kluba predvođenog Lionelom Messijem Madriđani okrenuli zaostatak od 1:0 iz gostujuće prve utakmice i na koncu prošli dalje s 3:1 u uzvratu, uz preokret nakon što su Parižani u Madridu vodili s 1:0.

Bio je to jedna od četiri velike prepreke koje je Real prošao u eliminacijskoj fazi Lige prvaka. Slijedila su tri engleska protivnika, Chelsea, Manchester City i Liverpool, a ogledi s PSG-om pamte se i po riječima koje je Modrić imao u razgovoru sa suigračima, najavljujući da će Real otići do kraja ako uspije izbaciti Parižane. Nakon finala, hrvatski majstor otkrio je da je to zaista i rekao.

‘Žao mi je da je to izašlo’

‘Istina je, rekao sam to nekim suigračima, nije sada bitno kojim, ali žao mi je što je to izašlo u javnost jer ne volim takve najave. Kada se na kraju ne ostvare, ispadneš malo smiješan’, rekao je Modrić, a donose SN. Kapetan Vatrenih dodao je da nakon toga, poslije izlaska njegovih riječi u javnosti, nije bilo druge nego da se ode do europskog klupskog naslova.

Naigrao se bez puno odmora

Pobjedom nad Liverpoolom u Francuskoj, Modrić je završio sjajnu klupsku sezonu u kojoj je u Realu odigrao sveukupno 45 utakmica u svim natjecanjima. Trener Carlo Ancelotti ga nije previše štedio, kapetan Vatrenih je i u 37. godini neizostavan u najjačem sastavu Madriđana, a po informacijama nakon finala Lige prvaka, zajednička priča Modrića i Reala ići će dalje, još najmanje jednu sezonu.

Ovosezonski put u madridskom bijelom dresu završen je s tri gola i 12 asistencija u 45 nastupa.









Godina puna izazova

Modrić je u Parizu zatvorio jedno poglavlje u godini koja traje, uskoro dolaze novi izazovi s Hrvatskom u Ligi nacija, a u reprezentativnoj priči će ispred svega drugog biti Svjetsko prvenstvo u Kataru, koje se igra od 21. studenog do 18. prosinca.

Poslije sjajnih nastupa u dresu Reala, svi znaju koliko je kapetan Vatrenih i dalje dobar, a takav će puno značiti Hrvatskoj na novom velikom natjecanju pri kraju godine. Još se pamti put do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, zašto ne ponoviti takvu sjajnu priču i na ovogodišnjem velikom turniru…