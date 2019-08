ISTINA, DINAMO NAS JE OPČINIO: Najveća reklama za nogomet je baš ovakva partija jedne momčadi

Ruku na srce – Dinamo nas je opčinio sjajnom predstavom u Budimpešti. Međutim, što je glavni dokaz opčinjenosti koja u ovom konkretnom slučaju graniči s oduševljenjem i srećom? Što to jedna nogometna momčad mora učiniti da opčini svoje navijače?

Odgovor je lak, a izvedba jedne postave da se dođe do zaključka o opčinjenosti je teška.

Ne, ne trebaju navijači biti oduševljeni samo zbog krasne, uvjerljive pobjede, bilo je 4-0, a moglo je biti i 8-0. To nije presudan detalj.

Poigrajmo se malo, odvrtimo film cijele utakmice u Budimpešti još jednom!

Sjećate se, Dinamo je odmah krenuo s otvorenim gardom, s visoko postavljenim linijama, pa čak je i Mađarima ostavio prostor za protuudare, pa nešto teškoga je kod 0-0 i pohvatao sjajni Dominik Livaković.

Nije to izgledalo zgodno, mož nije bilo ni prihvatljivo oku navijača, a zapravo je bio jedini put. Nogometaši Dinama sa svojim trenerom Nenadom Bjelicom igrali su poput engleskih premijer ligaša, pod sloganom – „ako primim jedan zabiti ću dva gola„.

Lako je to, dakako, izreći, kako napraviti? Dinamo je uistinu izgledao kao da je sposoban u ovoj utakmici dati uvijek gol više od suparnika. Napadao je,s bokova, kroz sredinu, Ferencvaros je vidio da nema šale, ali je poput izgubljenog putnika ušao u krivi vlak. Mislio je pričekati s uvjerenjem kako će se Dinamo istrošiti, posustati, energetski isprazniti…

Ma kakvi, što je vrijeme više odmicalo to je uragan Bjeličinim trupa bio jači, silovitiji, u napadu su se redale zgode i kad je procurilo to nije bila voda iz slavine, nego vodopad s velikih visina. Ferencvaros ne pamti takvo šamaranje, ali i mi ne pamtimo takav sjajan, muški, sportski, otvoreni pristup Dinamovih nogometaša.

Nešto nam je palo napamet nakon ove utakmice. Sjećate li se izjave nakon prve utakmice Dinamovog trenera Nenada Bjelice?

Pred smrknutim novinarima i depresivnom našom sportskom javnošću nakon 1-1 u Zagrebu je rekao:

„Pa, što ste se tako smrkli, pa nije nitko umro, ovo prolazimo”!

Jeste mu vjerovali?

Neki jesu, drugi nisu, ali izjava konkurira za sportski citat godine u nas.

Dakle, Dinamo je imao spoznaju da je bolji, u glavu nogometaša im ju je usadio trener Bjelica, no samo to nije bilo dovoljno za ovako veličanstven nastup na Groupama Areni. Ima tu i strateških detalja i psihologije, pa je koktel trenerovim zamisli ispao tako ukusan i sladak.

Tako su nekad igrale momčadi Alexa Fergusona, Aberdeen i Manchester United. ”Primamo, ali i zabijamo”. Dinamo, ovako otvoren u Budimpešti, nije primio, a zabijao je kad bi se dosjetio.

Još nešto, navijači su ludi za ovakvim pristupom, ovako odigrane utakmice najveća su reklama nogometnoj igri i besplatan marketinški poziv da se dođe gledati momčad koja tako hrabro, visoko i efikasno igra.

Zato, čestitke svim sudionicima ove predstave, bilo je to lijepo gledati.