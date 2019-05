ISPOVJED: Kanuist Emil Milihram priznao da se liječio triput zbog alkohola, te odlučio napustiti sport

“Priznajem da sam bio alkoholičar”, veli za Večernji list Emil Milihram, kanuist svjetskog renomea i snage. “Imao sam problema s alkoholom. Bio sam ovisnik. Triput sam se liječio u bolnici. I uspio sam se na kraju izvući. I to sam, bez pomoći sa strane”, rekao je Milihram.

Emil Milihram osvojio je zlatnu i dvije brončane medalje, Igor Gojić osvojio je dvije brončane na nedavnom EP u Sloveniji,

Očito mu je sklonost prema piću utjecala na karijeru, pa tvrdi:

“Sad moram vidjeti što ću dalje. Ne što se tiče sporta, nego svoje egzistencije. Naime, vjerojatno ću ostati bez novčanih sredstava jer više neću biti sportaš prve kategorije. To što neću biti sportaš prve kategorije nije do mene, nego do pravila. A pravila kažu da mora biti najmanje 12 sportaša u disciplini u kojoj se natječeš, a nas je sada na Europskom prvenstvu bilo samo osam”, rekao je Emil. “A imam zdravstvenuh problema, nemam što kriti. Imao sam problema s alkoholom. Bio sam ovisnik. Triput sam se liječio u bolnici. I uspio sam se na kraju izvući. I to sam, bez pomoći sa strane. Jesam li uspio? Mislim da je ova zlatna medalja na Europskom prvenstvu dokaz da sam uspio”.