ISPLIVALA NEUGODNA SNIMKA ZA RONALDA: Kako će reagirati iz Cityja NIJE SVE U NOVCU

Cristiano Ronaldo po svemu sudeći će na kraju prijelaznog roka napusti Juventus i postati napadač Manchester Cityja, u još jednom spektakularnom transferu ovog ljeta.

No mediji su podsjetili Cristiana kako je rekao da nema šanse kako će igrati za suparničke Manchester Uniteda, za koji je igrao od 2003. do 2009. godine.

Ronaldo je napustio Premier ligu u vrijeme kada je arapski novac stigao u City, a tada nije imao visoko mišljenje o vjerojatnim budućim poslodavcima.

Nije sve u novcu

“Mislite li da će mi novac promijeniti mišljenje? Sada u 30? Nema šanse, to će biti problem. Ako govorimo o novcu, idem u Katar – oni imaju više novca od Manchester Cityja”, rekao je Cristiano Ronaldo prije šest godina i sada vjerojatno žali što je to ostalo zabilježeno.

“Nije sve u novcu, već u strasti prema nogometu”, zaključio je Ronaldo koji će morati pogaziti svoje riječi ako potpiše za City.

🐐 Cristiano Ronaldo on why he wouldn't sign for Manchester City.

Passion over money.pic.twitter.com/HpLRuOaRWX









