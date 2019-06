ISPALI SMO IZ ELITNOG KRUGA! Svjetski doprvaci sve su dalje od vrha na koji se vraćaju velikani

Svjetska nogometna federacija (FIFA) objavila je najnoviju mjesečnu rang-listu reprezentacija. Hrvatska se na njoj nalazi na šestome mjestu, što je za jedno mjesto slabije nego prije mjesec dana. Izabranike Zlatka Dalića, koji su u ovome ciklusu pobijedili Wales, odnosno izgubili od Tunisa, prestigao je Portugal, koji je napredovao za dva mjesta i sada je peti.

Reprezentacija Cristiana Ronalda to je postigla zahvaljujući osvajanju Lige nacija. Hrvatskoj sada prijeti i ostanak bez šestog mjesta, jer približila joj se sedma Španjolska, koja je također skočila za dva mjesta.

Na vrhu ljestvice i dalje je Belgija, dok su drugoplasirani svjetski prvaci Francuzi. Brazil je treći, a ispred Portugala i Hrvatske nalazi se još Engleska koja je na četvrtom mjestu.

🆕 #FIFARanking

🇧🇪@BelRedDevils increase lead 🔝

🇵🇹@selecaoportugal into the top 5⃣

🇮🇹@azzurri among notable climbers 📈

ℹ️👉 https://t.co/LbFoRGD9hj pic.twitter.com/kMaVLhsZYU

— FIFA.com (@FIFAcom) June 14, 2019