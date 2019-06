ISPADANJE HAJDUKA OD OVIH AMATERA BILA BI BRUKA! Ponos Dalmacije ne smije si dopustiti kiks

U utorak je obznanjeno ime prvog protivnika splitskog Hajduka u kvalifikacijama za Europsku ligu. Prvo pretkolo EL na Poljud će dovesti momčad malteškog kluba Gzira United. Prva utakmica igrat će se 11. srpnja na Malti, dok će uzvrat biti tjedan dana kasnije, vjerojatno na poljudskoj ljepotici. Festival Ultra Europe ove bi godine trebao biti izmješten na Park mladeži pa bi se sve trebalo odigrati “po regulama”.

Jedan jedini trofej osvojila je Gzira United, a to je Kup Malte 1973. godine. Nakon što su 2016. ostvarili plasman u prvi razred malteškog nogometa potpisali su sponzorski ugovor sa Jeepom koji osim sponzorstva organizira i razne događaje humanitarnog karaktera na Malti.

U prvoj sezoni završili su na 7. mjestu, nakon toga na trećem mjestu i osigurali plasman u Europa Ligu, a isto se dogodilo i prošle sezone pa su tako osigurali i priliku da ih ždrijeb spoji s Hajdukom.

Trener im je Giovanni Tedesco, igračka legenda Perugije. Praktički cijelu trenersku karijeru je na Malti, osim kratke epizode u Palermu. Prošle sezone vodio je Hamrun, a u siječnju je zaradio suspenziju na 10 utakmica zbog vrijeđanja suca nakon čega je dao otkaz jer je imao ponudu Gzire.

Ovo im je treći izlazak u Europu, prvi puta su nastupili 1973. kao osvajači Kupa kad su s ukupnih 9:0 ispali od Branna u 1. pretkolu kvalifikacija za Kup pobjednika kupova i prošle sezone kad su ispali u 1. pretkolu kvalifikacija za Europa ligu od Radničkog iz Niša.

Hajduk prema Transfermarktu vrijedi 24,6 milijuna eura, a Gzira United procijenjena je na 2,55. Najskuplji igrač Hajduka je Ante Palaversa koji je procijenjen na 5 milijuna eura, što ga čini gotovo duplo skupljim od cijele malteške momčadi.

We would like to announce that Mr.Giovanni Tedesco is our new Head Coach. The Italian coach ex @palermocalcioit signed a 3 year contract with our club. We wish him good luck! Welcome Mister. #malta #Calciomercato #calcio pic.twitter.com/17615fVNT5

