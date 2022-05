IŠLI SU I NA DJECU I TRUDNICE: Teški skandal prije finala, za sve krive prevarante

Finale Lige prvaka u kojem je Real Madrid pobjedom nad Liverpoolom proslavio svoj 14. naslov prvaka Europe je na lijep način zaključilo europsku klupsku sezonu, ali uvod u utakmicu bio je značajno manje lijep. Pamtit će se ružne scene u kojima su snage reda ispred Stade de Francea u predgrađu Pariza išle na navijače Liverpoola suzavcem, a po informacijama iz Francuske, u tom kaosu su suznih očiju, prekrivajući nos i lica, bili i djeca i trudnice.

Krenule su odmah i osude, s postavljenim pitanjima tko je kriv, a glavnina krivice bila je usmjerena u smjeru organizatora jer je među brojnim svjedocima postalo očito da se u puštanju Liverpoolovih navijača na tribine stadiona negdje zabrljalo.

Bilo je tu i oštrih riječi. Gary Lineker, slavni nekadašnji engleski reprezentativni napadač i čovjek s dugim stažem komentiranja nogometnih zbivanja, nije štedio organizaciju, između ostalog, i uz riječi da se ne može tako jako podbaciti ako se primiš organizacije sve da se i trudiš napraviti stvari krivo. Mnogi su prozivali Francuze, stizala su i pitanja kako će reagirati UEFA, a krovna europska nogometna organizacija je nakon finala ponudila svoj pogled na ovu priču.

Kako je UEFA objavila u kratkom priopćenju, nered ispred ulaska na dio tribina na koji su trebali doći Liverpoolovi navijači izbio je zbog lažnih ulaznica. Netko je očito prevario ljude prodajući im karte za ovu veliku utakmicu koje nisu bile prave, barem ako je vjerovati Uefi, a zbog toga, dogodilo se kašnjenje početka utakmice dugo 35 minuta kako bi svi navijači s pravim ulaznicama mogli ući.

‘Kako su se brojevi ljudi ispred stadiona nastavili povećavati nakon što je utakmica počela, policija ih je rastjerala služeći se suzavcem, čime ih je udaljila od stadiona’, objavila je UEFA.

Nakon ovog teškog incidenta, u Liverpoolu su izrazili ljutnju zbog postupanja prema svojim navijačima, tražeći i da se sve detaljno istraži. UEFA je objavila da ta istraga stiže, sa sagledavanjem svih okolnosti koje su dovele do nereda, u čemu će sudjelovati francuska policija i vlast, kao i Francuski nogometni savez.

The narrative around Liverpool fans arriving late needs to be challenged. This was the scene when I arrived *a few hours ago*. Clearly a police failure. pic.twitter.com/ORlEpX50yu

— David Webber (@DrDaveWebber) May 28, 2022