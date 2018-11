IPAK NIŠTA OD KEKA: Slovenci bivšeg igrača Rijeke odabrali za izbornika

Slovenski nogometni savez nedavno je smijenio Tomaža Kavčiča s mjesta izbornika repzentacije i to nakon katastrofalnih rezultata. U desetomjesečnom mandatu on je upisao samo jednu pobjedu i to protiv Crne Gore, jedan remi protiv Cipra i čak pet poraza (Austrija, Bjelorusija, Bugarska, Cipar, Norveška).

Slovenija je trenutno na korak od ispadnja iz treće divizije Lige nacija i alarmi su se upalili u Savezu, koji je smijenio sedmog izbornika u povijesti slovenske reprezentacije. Na njegovo mjesto sada je, kao vršitelj dužnosti, postavljen Igor Benedejčič.

Inače, Slovenci kao i tamošnji mediji priželjkivali su Matjaža Keka na toj poziciji i zapravo je bio najizgledniji kandidat, ali predsjednik slovenskog Saveza, Radenko Mijatović, odlučio je odgoditi odluku novom izborniku.

Benedejčič je dosad bio pomoćnik Tomaža Kavčiča te je obnašao dužnost izbornika mlađih selekcija, a sada su prednjim utakmice Lige nacija s Norveškom i Bugarskom.

Podsjećamo, Igor Benedejčič poznatiji je kao strijelac prvog pogotka u povijesti slovenske reprezentacije (Estonija, 1992. godine). Igračku karijeru većinom je proveo u Olimpiji i Koperu, a igrao i za Rijeku (1997. – 1998.).

Slovenski nogometni savez trebao bi se ponovo sastati prije kraja godine i tada bi trebali odlučiti o novom izborniku. Dosad su na izborničkoj funkciji bili: Bojan Prašnikar, Zdenko Verdenik, Srečko Katanec, Branko Oblak, Matjaž Kek, Slaviša Stojanovič i Tomaž Kavčič.