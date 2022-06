IPAK ĆE GA SE RIJEŠITI: Odveo ih na Svjetsko prvenstvo, a sad je izgleda došao kraj

Bivši trener Dinama izgleda kako ipak nije uspio osigurati vođenje reprezentacije Maroka na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a leđa mu je okrenuo i novi stari predsjednik saveza Fouzi Lekjaa, kojem bi prvi potez u novom mandatu mogao biti smjena Vahida Halilhodžića na klupi afričke reprezentacije.

Iako je trener iz BiH odveo Maroko do plasmana na SP, navijači, ali i većina u savezu nisu oduševljeni svađom izbornika i glavnih zvijezda, bez kojih je Halilhodžić ostvario plasman na SP, ali navijači žele zvijezde.

Podsjetimo, Halilhodžić je u lošim odnosima s najvećom marokanskom zvijezdom Hakimom Ziyechom, kojeg je zbog nediscipline izbacio iz ekipe i iako se pomirio s nekim izopćenicima Ziyech nije prihvatio ruku pomirenja.

Našli zamjenu

Kako donose mediji iz Maroka zamjena za Halilhodžića trebao bi biti 46-godišnji trener Wydada Casablance Walidu Regraguiju koji je prošle sezone osvojio afričku Ligu prvaka.

Maroko je prvi protivnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a izgleda kako 23. studenog na klupi neće biti Vahida Halilhodžića.

exclusive: @TheRealPitso waiting @FRMFOFFICIEL to sack Vahid Halilhodžić to be the new manager of the national team in world cup pic.twitter.com/svocfnYBr4

— Seif Elhossieny (@SeifElhossieny) June 20, 2022