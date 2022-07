IPAK ĆE BITI PRIJENOSA DINAMA: Pogledajte gdje gledati prvaka Hrvatske, ali i što bi vam moglo zasmetati tijekom gledanja

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dugo i gotovo u današnje vrijeme nezamislivo trajali su pregovori oko prijenosa Dinama i Škupija. Ne morate tražiti utakmicu po raznim stream stranicama i pri tom micati 100 reklama koje vam iskoče.

Jedino što trebate je upaliti televizor i prebaciti na HRT 2. Hrvatska radiotelevizija uspjela se dogovoriti s Makedoncima koji su prvo postavili cijenu između 15 i 20 tisuća eura, ali očito je došlo do spuštanja.

Međutim ako upalite televizor i prebacite na HRT 2 i vidite: more, zemlju, rekete te dvoje ljudi kako prebacuju loptu preko mreže nemojte se uplašiti. Riječ je o ATP turniru u Umagu te je HRT najavio zbog preklapanja termina da će raditi kombinirani prijenos.





Jeftino na stadion

‘Hrvatska radiotelevizija osigurala je prava na prijenos uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Škupija iz Skoplja. S obzirom na prijenos tenisa iz Umaga HTV će imati kombinirani prijenos.’ javio je HRT.

Možda do sutra dođe do promjene pa Dinamo završi na HRT4 npr., a možda ostane ovako. Ostane li kombinirani, bit će to neobična odluka HRT-a s obzirom da bi sutra meč u to vrijeme trebali igrati Talijan Musetti i Slovenac Bedene. Očito je mišljenje da bi tenis bio dobro gledan.

Zanimljive su i cijene za susret u Skopju. Ulaznice za sutrašnji dvoboj prodaju za 2,5 eura (sve tribine), jedan dio lože je u prodaji za 5 eura, dok ona najluksuznija loža u kojoj se obilno poslužuje hrana i piće košta 16 eura.