IONAKO NEMA IGRAČA, SAD JOŠ I OVO! Kovaču je odbijenicu uručio igrač na kojem je trebao temeljiti igru

Minhenski Bayern ove će sezone imati vrlo težak zadatak. Smanjio se fond igrača, a trebat će obraniti domaće trofeje… Naravno, ne bi bilo loše uzeti ni pokoji europski. A takav je samo i jedino – trofej europskog klupskog prvaka. Trebat će ga Niko Kovač preoteti Jurgenu Kloppu koji ga je i izbacio proljetos iz osmine finala sa svojim Liverpoolom. Već su iz uprave minhenskog kolektiva rekli da ih uopće ne zanima to što je Bayern ispao od kasnijeg pobjednika najelitnijeg klupskog natjecanja…

Zadatak bi mogao biti još teži budući da je prelazak na Allianz Arenu odbio Leroy Sane. Nekadašnji igrač Schalkea sada igra u engleskom prvaku Manchester Cityju, a iako je bilo priča da bi od tamo nezadovoljan mogao otići potražiti sreću negdje drugdje, to ipak neće biti sada i u Bayernu.

Pep Guardiola uvrstio ga je među putnike za ljetne pripreme, a prema nekim navodima sam se igrač izjasnio u pravcu ostanka na Etihadu. Isto tako, Bayernu bi Sane mogao biti preskup jer sada Građani za njega traže čak 120 milijuna eura, što nije malo…

Bivši hrvatski izbornik igru je htio bazirati upravo na njemu, a sada će se pošto-poto morati okrenuti nekim drugim opcijama. Opet se spominje Callum Hudson-Odoi iz Chelseaja, a mogao bi stići i Yannick Carrasco, član kineskog Dailana, nekadašnja zvijezda madridskog Atletica.

Man City want more than £100million for their winger

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 15, 2019