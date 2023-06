Interu ‘oteo’ naslov i sad mu nude milijune! Teško kako će odoljeti saudijskoj ponudi

Možda jedan od najvećih tragičara ovogodišnjeg finala Lige prvaka, barem što se tiče Intera je belgijski napadač Romel Lukaku, koji je uspio blokirati jedan pokušaj izjednačenja od strane njegovog suigrača, dok je drugi put neometan s pet metara pucao glavom ravno u golmana Cityja.

Nakon finala navijači Manchester Cityja dodijelili su Lukakuu epitet najboljeg braniča njihovog kluba, a 30-godišnji napadač teško kako će karijeru nastaviti u Italiji.

Inter vjerojatno neće nastaviti suradnju s napadačem, dok iz Chelseaja isto nisu sklonu povratku Lukakua nakon isticanja posudbe i željeli bi se riješiti njihovog napadača.

Inter president Zhang on Romelu Lukaku and Chelsea: “Romelu loves Inter, that’s very clear. He’s great guy but he’s under contract at Chelsea”. 🔵🇧🇪 #CFC

“We have to wait and speak to Chelsea to make Lukaku’s future clear”. pic.twitter.com/L6pZ4G7kEk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2023