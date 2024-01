‘Insajder’ iznio Hajdukov plan za slavnog Vatrenog: ‘Pokušat će to izvesti ovog ili idućeg tjedna’

Autor: Ivor Krapac

Uskoro se nastavlja sezona u SuperSport HNL-u, bit će to već dolazećeg utorka kada Dinamo ima zaostatak iz četvrtog kola protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj, a nakon toga, prvo redovno kolo u 2024. godini na rasporedu je za 10-ak dana, i to odmah sa zvučnom utakmicom na Poljudu.

Hajduk će u 20. kolu u nedjelju, 28. siječnja, kod kuće igrati protiv Rijeke koja četiri dana ranije ima svoju zaostalu utakmicu iz četvrtog kola, protiv Gorice u gostima. Susret na Poljudu bit će u središtu pozornosti poslije zimske stanke koja traje od polovice prosinca, a osim što trener Mislav Karoglan sa svojom momčadi radi na pripremama, radno je i u uredima splitskih Bijelih u kojima je jedna od tema i dalje Ivan Perišić.

Hajdukovi navijači se već dugo nadaju da će se slavni Vatreni vratiti u klub u kojem je za sada bio u akciji samo u mlađim dobnim kategorijama, prije nego je otišao u inozemstvo, a sada se bliži kraju boravak u londonskom Tottenhamu. O tome je informacije iznio Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, koji tvrdi da Hajduk priprema ‘napad’ na Perišića.

‘Žele ga dovesti u siječnju’

Romano je u ‘podcastu’ na platformi Kick kazao kako Perišić više neće zaigrati za Tottenham, u čijem dresu nije u akciji još od rane faze sezone zbog pretrpljene teške ozljede koljena na treningu londonskog kluba. Podsjetimo, 34-godišnji hrvatski reprezentativac je u rujnu pretrpio rupturu prednjeg križnog ligamenta u situaciji bez kontakta s drugim igračem na treningu.

“Razlog da više neće zaigrati za Tottenham je ozljeda, ali i to što Hajduk još uvijek sanja njegovo dovođenje u siječnju. Pokušat će to izvesti ovog ili idućeg tjedna. Hajduk želi Perišića i postoji šansa da se to ostvari u zimskom prijelaznom roku. U svakom slučaju, 99 posto je sigurno da Perišić više neće igrati za Tottenham”, rekao je Romano.

Sličan pogled na Perišićevu sudbinu u Tottenhamu imao je i trener londonskog kluba Ange Postecoglou, koji je o tome govorio ranije. Ugovor traje do kraja sezone, a sada je situacija takva da 34-godišnji Vatreni ionako ne igra s obzirom na to da se oporavlja od teške ozljede zbog koje je pri kraju rujna bio i na operaciji.

U Hajduku prate Perišićev oporavak

O Perišiću i njegovom mogućem dovođenju u Hajduk pričao je i Mindaugas Nikoličius, sportski direktor splitskih Bijelih. Litavac je na početku 2024. govorio da prate kako se iskusni Vatreni oporavlja, a kazao je i da u Hajduku nema nužno razloga za žurbu s obzirom na to da se dovođenje novih igrača može obaviti do sredine veljače.









Ranije, pisalo se i o mogućoj prepreci za Perišića u dresu splitskih Bijelih, a ona se odnosi na dužinu ostanka u Hajduku ako se uskoro vrati. Pitanje je koliko bi se dugo zadržao, bi li to bilo s dogovorom samo do kraja sezone, što je navodno Perišićev plan, ili s potpisom ugovora na duži rok.