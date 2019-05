INCIDENT NAKON POVIJESNE POBJEDE U LIGI PRVAKA: Trener Tottenhama šokirao: ‘Zar ćete me danas to pitati’?

Tottenham je sinoć u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka sa 3-2 u dramatičnoj završnici u Amsterdamu pobijedio Ajax i plasirao se u finale gdje ga čeka Liverpool.

“Osjećaj je predivan, hvala ti nogomete. Moji su igrači junaci, prošle godine sam svima govorio da su oni junaci. Drugo je poluvrijeme bilo sjajno. Hvala ti nogomete, ovakve emocije nisu moguće bez nogometa. Hvala svima koji su vjerovali u nas. Teško je ovo opisati”, izjavio je trener Tottenhama Mauricio Pochettino.

“Oni su svi junaci, ali Lucas Moura je superjunak”, istaknuo je Pochettino.

“Razgovarali smo prije utakmice da kada radite nešto što volite da to ne predstavlja stres nego strast tima. Pokazali smo da volimo sport i nogomet. Bilo je predivno gledati ovu utakmicu”, dodao je. “Teško je natjecati se na ovoj razini. Zahvalan sam što sam trener”.

Trostruki strijelac za Tottenham Moura je također bio preplavljen emocijama.

“Nemoguće je opisati kako se osjećam. Presretan sam i jako ponosan na suigrače. Uvijek sam vjerovao u ovo. Dali smo sve od sebe na terenu i zaslužujemo ovaj trneutak, mi smo obitelj. Nemoguće je to objasniti. To je velik dar od Boga kojeg želim podijeliti sa suigračima, obitelji i prijateljima”, rekao je brazilski nogometaš.

Međutim, čak i u ovom povijesnom trenutku, Pochettino je bio pomalo nervozan. Poludio je kada su ga novinari pitali hoće li Harry Kane biti raspoloživ za finale. Sasvim je to legitimno pitanje, ali Pochettino je valjda očekivao drugačiji tretman.

“Hoće li Harry Kane biti spreman za finale?”, upitao ga je netko od novinara, a Argentinac se demnstrativno ustao i rekao “Ciao”.

Dobacio je još novinarima: “Doviđenja! Zar ćete mi danas postaviti takvo pitanje?”

After Spurs’ comeback victory over Ajax in the Champions League, Mauricio Pochettino was unhappy to be asked whether Harry Kane would be fit to play in the final against Liverpool https://t.co/3ZeF8zdm3d pic.twitter.com/qQKqWYbzId

— Guardian sport (@guardian_sport) May 9, 2019